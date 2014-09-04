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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 08:17 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月4日

* 头版头条:

--知情人士透露，嘉实元和封闭式混合型发起式基金已获中国证监会核准，该基金是市场上首只参与国企混合所有制改革的公募基金，将参股重组后的中石化销售公司，这也是公募基金首次获准投资非上市公司股权。

* 其他:

--上海自贸区管委会副秘书长李军表示，上海国际黄金交易中心初定于自贸区挂牌一周年（9月29日）的时点正式落地，这将是自贸区内开通的首个国际板（面向国际的交易平台）。

--记者获悉，国有林场、国有林区改革方案的内容已基本敲定并上报有关部门，业内人士预计，相关改革方案将加快出台，未来有望在全国范围内铺开，并将借鉴国有林场改革试点的成果。

--财政部、发改委等部门近日联合发布通知，明确2020年基本建立较完善政府购买养老服务制度。

--中国证券登记结算有限责任公司发布通知，将为投资者开设一码通账户，作为记录投资者身份信息以及证券资产的总账户，现有证券账户作为投资者用于投资交易的子账户，并在一码通账户与子账户之间建立关联关系。

--中国广核集团旗下的深圳前海中广核富盈互联网金融服务有限公司近日开业，这意味着中广核金融产业触角首次伸向互联网金融领域。

--9月3日，百度世界大会上百度公司董事长李彦宏宣布，百度全方位向所有传统企业开放，并力推“直达号”服务，视其为传统企业向移动互联网转型的解决方案。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
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