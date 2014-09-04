《中国报摘》--中国证券报9月4日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
* 头版头条:
--知情人士透露，嘉实元和封闭式混合型发起式基金已获中国证监会核准，该基金是市场上首只参与国企混合所有制改革的公募基金，将参股重组后的中石化销售公司，这也是公募基金首次获准投资非上市公司股权。
* 其他:
--上海自贸区管委会副秘书长李军表示，上海国际黄金交易中心初定于自贸区挂牌一周年（9月29日）的时点正式落地，这将是自贸区内开通的首个国际板（面向国际的交易平台）。
--记者获悉，国有林场、国有林区改革方案的内容已基本敲定并上报有关部门，业内人士预计，相关改革方案将加快出台，未来有望在全国范围内铺开，并将借鉴国有林场改革试点的成果。
--财政部、发改委等部门近日联合发布通知，明确2020年基本建立较完善政府购买养老服务制度。
--中国证券登记结算有限责任公司发布通知，将为投资者开设一码通账户，作为记录投资者身份信息以及证券资产的总账户，现有证券账户作为投资者用于投资交易的子账户，并在一码通账户与子账户之间建立关联关系。
--中国广核集团旗下的深圳前海中广核富盈互联网金融服务有限公司近日开业，这意味着中广核金融产业触角首次伸向互联网金融领域。
--9月3日，百度世界大会上百度公司董事长李彦宏宣布，百度全方位向所有传统企业开放，并力推“直达号”服务，视其为传统企业向移动互联网转型的解决方案。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托