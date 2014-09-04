更新版 1-美国金融：达拉斯联储总裁费希尔称，逐渐升息不会抑制经济

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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费希尔称他不担心通胀仍低于美联储设定的2%目标。他表示重要的是，美联储不要等太久才升息。他称那样的话，可能将迫使联储更急遽且猛然地调高利率。
尽管他的部分同僚曾表示，宁可维持宽松过长时间，也不想冒着太快升息而损及复苏的风险，但费希尔并不赞同。
“我更倾向于确保我们能抢先行动，”他说。
美联储在2011年6月首次公布了退出零利率的策略。费希尔称联储“接近”完成对退出零利率策略的修正，并表示他支持“在第一时间”公布相关规划。
他说，公布的时间应与美联储主席叶伦的例行记者会一致。
叶伦将于美联储9月16-17日会议后举行下次记者会；此外，今年还有一场记者会，定在12月中旬。(完) (编译 李春喜/张若琪 审校 许娜)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)