更新版 1-美国金融：达拉斯联储总裁费希尔称，逐渐升息不会抑制经济

费希尔称他不担心通胀仍低于美联储设定的2%目标。他表示重要的是，美联储不要等太久才升息。他称那样的话，可能将迫使联储更急遽且猛然地调高利率。

尽管他的部分同僚曾表示，宁可维持宽松过长时间，也不想冒着太快升息而损及复苏的风险，但费希尔并不赞同。

“我更倾向于确保我们能抢先行动，”他说。

美联储在2011年6月首次公布了退出零利率的策略。费希尔称联储“接近”完成对退出零利率策略的修正，并表示他支持“在第一时间”公布相关规划。

他说，公布的时间应与美联储主席叶伦的例行记者会一致。