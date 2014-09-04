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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月4日-9月11日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间    国家    规模      发行细节
 9/4    0950    法国              标售长期政府债券(OAT
                                  )
 9/4            西班牙            标售债券
 9/5    0130    日本              提高流动性标售
 9/8    1350    法国              标售国库券(BTF)
 9/8    0120    日本              标售六个月期贴现国库
                                  券
 9/9            美国              发售三年期公债
 9/9            英国              标售2052年到期公债
 9/9    0130    日本              标售30年期公债
 9/10           美国              发售10年期公债
 9/10           德国    50亿欧元  标售10年期联邦债券
 9/10           意大利            标售国库券
 9/11           美国              发售30年期公债
 9/11           日本              标售三个月期贴现国库
                                  券
 9/11           日本              标售五年期公债
 9/11           意大利            标售中长期公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚；审校 白云)
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