《全球主要国家债券发行预告》--9月4日-9月11日

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/4 0950 法国 标售长期政府债券(OAT ) 9/4 西班牙 标售债券 9/5 0130 日本 提高流动性标售 9/8 1350 法国 标售国库券(BTF) 9/8 0120 日本 标售六个月期贴现国库 券 9/9 美国 发售三年期公债 9/9 英国 标售2052年到期公债 9/9 0130 日本 标售30年期公债 9/10 美国 发售10年期公债 9/10 德国 50亿欧元 标售10年期联邦债券 9/10 意大利 标售国库券 9/11 美国 发售30年期公债 9/11 日本 标售三个月期贴现国库 券 9/11 日本 标售五年期公债 9/11 意大利 标售中长期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚；审校 白云)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储一如预期维持利率不变，并强调美国就 业市场强