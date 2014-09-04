《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月4日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
*工商时报：
--立法院财政委员会朝野立委抵达上海，考察上海自由贸易区，访查台资银行和金融机构运作现况。随行财政部次长吴当杰、金管会副主委黄天牧更有〞秘密任务〞，3日晚与从北京飞来的银监会银行监管部主任段继宁，就两岸租税协议举行谈判前的会前会，希望促成年底前拍板签署。
--〞第四届两岸产业合作论坛〞昨日起连二天在台中举行，论坛召集人、经济部常务次长沈荣津呼吁，希望台湾企业能在大陆拥有国民待遇，在市场准入、政府采购上与陆企公平竞争。陆方召集人、大陆发改委副主任胡祖才透露，两岸合作第二批试点城市已出炉，为北京、湖北武汉、江苏昆山。
--手机信用卡刷卡今年底启动。台湾行动支付公司将在5日成立，将兼掌该公司董事长的财金公司董事长赵扬清受访时指出，台湾行动支付公司成立后，年底将上线，其中手机刷卡等三大功能将同步在今年底启动。
*经济日报：
--台积电 取得跨足10奈米以下先进制程最关键的极紫外光(EUV)机台，摆脱半导体摩尔定律可能受到的物理极限限制，成本还有再下降空间，未来将持续用来生产高通 、苹果 等大客户高阶晶片。
--鸿海 董事长郭台铭昨日在山西太原出席第二届晋商大会时表示，鸿海将在山西投资发展电动车产业，要协助山西从能源输出的经济模式，转为发展循环经济。郭台铭强调，集团会持续投资山西，预计今年新增投资额超过50亿人民币，估计今年集团在山西的产值，可望突破600亿人民币，员工人数达到10万人。
--协助金融业打亚洲盃，金管会再释利多，将大幅放宽银行海外并购规定，并购海外银行金额不计入银行投资上限的门槛，拟从现行的并购持股逾50%降至20%，银行海外并购能量将扩增，有助并购大陆及东南亚银行。
--行政院会今日将通过〞第三方支付专法〞，政务委员蔡玉玲与科技部长张善政均看好行动支付业务，将出现大爆发。据了解，为了协助业者能接轨国外创新支付业务，主管机关金管会设计其他条款，可根据社会经济发展情势做动态开放，调高线上储值金额。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托