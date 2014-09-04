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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 08:24 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月4日

*工商时报：

--立法院财政委员会朝野立委抵达上海，考察上海自由贸易区，访查台资银行和金融机构运作现况。随行财政部次长吴当杰、金管会副主委黄天牧更有〞秘密任务〞，3日晚与从北京飞来的银监会银行监管部主任段继宁，就两岸租税协议举行谈判前的会前会，希望促成年底前拍板签署。

--〞第四届两岸产业合作论坛〞昨日起连二天在台中举行，论坛召集人、经济部常务次长沈荣津呼吁，希望台湾企业能在大陆拥有国民待遇，在市场准入、政府采购上与陆企公平竞争。陆方召集人、大陆发改委副主任胡祖才透露，两岸合作第二批试点城市已出炉，为北京、湖北武汉、江苏昆山。

--手机信用卡刷卡今年底启动。台湾行动支付公司将在5日成立，将兼掌该公司董事长的财金公司董事长赵扬清受访时指出，台湾行动支付公司成立后，年底将上线，其中手机刷卡等三大功能将同步在今年底启动。

*经济日报：

--台积电 取得跨足10奈米以下先进制程最关键的极紫外光(EUV)机台，摆脱半导体摩尔定律可能受到的物理极限限制，成本还有再下降空间，未来将持续用来生产高通 、苹果 等大客户高阶晶片。

--鸿海 董事长郭台铭昨日在山西太原出席第二届晋商大会时表示，鸿海将在山西投资发展电动车产业，要协助山西从能源输出的经济模式，转为发展循环经济。郭台铭强调，集团会持续投资山西，预计今年新增投资额超过50亿人民币，估计今年集团在山西的产值，可望突破600亿人民币，员工人数达到10万人。

--协助金融业打亚洲盃，金管会再释利多，将大幅放宽银行海外并购规定，并购海外银行金额不计入银行投资上限的门槛，拟从现行的并购持股逾50%降至20%，银行海外并购能量将扩增，有助并购大陆及东南亚银行。

--行政院会今日将通过〞第三方支付专法〞，政务委员蔡玉玲与科技部长张善政均看好行动支付业务，将出现大爆发。据了解，为了协助业者能接轨国外创新支付业务，主管机关金管会设计其他条款，可根据社会经济发展情势做动态开放，调高线上储值金额。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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