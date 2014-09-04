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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 08:27 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月4日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

9/18 沪 华懋科技 732306 3,500 12.08 19.24 国金证券 9/23

9/18 沪 节能风电 780016 17,778 2.17 22.06 中德证券 9/23

9/22 沪 重庆燃气 730917 15,600 3.25 19.12 申银万国 9/25

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

*9/5 沪 福 斯 特 6,000 27.18 22.28 广发证券

-- 沪　　亚邦股份　603188　 7,200 20.49 22.75 华泰联合

-- 深 好 利 来 002729 　　 1,668 11.90 19.29 国金证券

-- 深 中来股份 300393 2,988 16.42 20.95 齐鲁证券

-- 深 菲 利 华 300395 1,620 19.13 18.94 中银国际

-- 深 天和防务 300397 3,000 24.05 20.73 中信证券

-- 深 腾信股份 300392 1,600 26.10 22.70 招商证券

-- 深 迪瑞医疗 300396 1,534 29.54 20.80 国信证券

　

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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