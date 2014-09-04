《全球重要经济事件一览表》--9月4日-9月11日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月4日(四)
美国匹兹堡--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在匹兹堡经济俱乐部午餐会上发表讲话。(1545)
伦敦--秘鲁央行总裁Julio Velarde在一活动上就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。
纽约--美联储理事鲍威尔在纽约市货币市场从业人员协会宴会上发表讲话。(2215)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决议并召开新闻发布会。
伦敦--英国央行公布利率决定。
9月5日(五)
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在美国印度商会发表讲话。(0015)
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在新罕布什尔和佛蒙特州银行家协会年会上发表讲话。(1945)
美国赫勒纳--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔出席“与柯薛拉柯塔总裁一起参加市政厅论坛”活动。(0100)
意大利切尔诺比奥--在第40届“世界、欧洲和意大利情报”年度论坛中，欧洲央行执委普雷特出席“经济展望”的小组讨论。(0900)
9月6日(六)
美国阿米莉亚岛--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在宾夕法尼亚社区银行家协会(Pennsylvania Association of Community Bankers)第137届年度会议上就经济前景发表讲话。(1415)
9月8日(一)
暂无重要经济事件预告。
9月9日(二)
伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在商业经济学家协会上发表演讲，主题“付出之后，我们获得的回报有多少”。(1700)
东京--日本央行公布8月政策会议记录(2350)。
9月10日(三)
日本金泽--日本央行副总裁岩田规久男在新闻发布会上发表讲话。(0500)
法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch在德国时代周报举行的会议上发表关于银行业监管的讲话。(1400)
意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。
9月11日(四)
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和官方现金利率。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托