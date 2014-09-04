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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 08:32 BJT

《香港报摘》--信报9月4日

* 头版头条：

--大落后的港股恒生指数 终于爆上，录得自2008年5月以来新高，受到沪港通开通在即、资金源源流入、内地数据胜预期以及乌俄停火等利好因素刺激。

* 其他：

--汇丰控股 被美国联邦住房金融局指控误导“两房”购买不良按揭抵押证券的诉讼，最终可能达和解协议，涉及的和解费或达5-9亿美元。

--美国网站Re/code引述消息报导，美国家庭游戏机生产商Ouya获中美多间互联网巨擘洽购，当中包括腾讯 、小米、谷歌 和Amazon 等知名公司。

--中国联通 与招商银行 旗下永隆银行，获得中国银监会批准于深圳前海筹建互联网金融业务公司招联消费金融，注册资本20亿元人民币，联通与永隆各出资10亿元。

--耀才证券 宣布按2:1比例供股，集资最多5.62亿港元，因集团业务迅速增长以及沪港通即将推出或会大幅增加客户孖展需求。

--万科 公布，8月物业销售金额为152.4亿元人民币，按月上升14.4%；首8个月累计销售1,294.7亿元，按年增长14.6%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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