《香港报摘》--信报9月4日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
* 头版头条：
--大落后的港股恒生指数 终于爆上，录得自2008年5月以来新高，受到沪港通开通在即、资金源源流入、内地数据胜预期以及乌俄停火等利好因素刺激。
* 其他：
--汇丰控股 被美国联邦住房金融局指控误导“两房”购买不良按揭抵押证券的诉讼，最终可能达和解协议，涉及的和解费或达5-9亿美元。
--美国网站Re/code引述消息报导，美国家庭游戏机生产商Ouya获中美多间互联网巨擘洽购，当中包括腾讯 、小米、谷歌 和Amazon 等知名公司。
--中国联通 与招商银行 旗下永隆银行，获得中国银监会批准于深圳前海筹建互联网金融业务公司招联消费金融，注册资本20亿元人民币，联通与永隆各出资10亿元。
--耀才证券 宣布按2:1比例供股，集资最多5.62亿港元，因集团业务迅速增长以及沪港通即将推出或会大幅增加客户孖展需求。
--万科 公布，8月物业销售金额为152.4亿元人民币，按月上升14.4%；首8个月累计销售1,294.7亿元，按年增长14.6%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托