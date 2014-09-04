《路透晚报》--9月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《独家新闻》中国上市房企将获准发行中票并用于普通商品房--消息

中国正致力于应对房地产市场所面临的调整压力，在各地方政府陆续松绑限购后，近期有关房地产市场融资方面亦吹来暖风。三位消息人士周三表示，监管层近日已向部分债券承销机构传达了房地产行业的最新政策动向，将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据。

--新闻稿：中国信贷增速放缓限制部分房地产开发商回旋空间--标准普尔

未来三年内，中国信贷状况趋紧和结构化改革可能令房地产开发商的经营环境整体更具挑战，标准普尔今日发布的报告《中国信用观察：信贷状况趋紧可能令房地产市场更具挑战》如是表示。

--中国政策：2020年基本建立比较完善的政府购买养老服务制度--财政部

为应对未富先老的现实，中国财政部发布通知要加快推进政府购买养老服务工作，政府购买养老服务内容应突出公共性和公益性，按照量力而行、尽力而为、可持续的原则确定，到2020年基本建立比较完善的政府购买养老服务制度。

--中国环保：排污权交易试点可拓宽企业融资渠道，缓解融资难--环保部

中国环境保护部总量司副司长黄小赠周四表示，推进排污权交易试点能够拓宽企业融资渠道，对缓解中小企业融资难等问题有促进作用。

--中国社会：高考招生制度改革方案公布，高中不再分文理

中国国务院出台关于深化考试招生制度改革的实施意见。中国网周四刊登实施意见全文称，将启动高考综合改革试点，高中将不再分文理科，试点今年首先从上海和浙江两地展开，从2014年秋季新入学的高一学生开始实施。

【金融】

--《市场热谈》中资银行发行优先股恐难获投资者青睐

做为中国股市市场化改革重要组成部分的优先股发行试点，曾被认为既能满足银行等大市值行业再融资需求，又可降低对二级市场的冲击。但在进入实际推介发行之后，优先股却没能获得投资者足够的青睐。

--台湾金融：金管会月内拟放宽银行业海外并购不纳入资本额限制的门槛

台湾金管会官员周四表示，研议将银行业投资海外银行金额逾50%不计入实收资本40%限制的门槛，由目前的50%调降至20%，函令修改预计一个月内完成，公布后即可生效。

--台湾金融：行政院通过第三方支付草案，将函请立法院审议

台湾行政院周四通过第三方支付管理条例草案，将函请立法院审议。行政院长江宜桦表示，该条例将可健全电子支付机构经营及发展，对于促进台湾电子商务产业发展与保护消费者权益，具有重大效益。

【固定收益】

--《分析》资金宽松未阻中国央行放水步伐，经济托底转型期重在稳预期

银行间资金面月初重回宽松局面，虽然中国央行公开市场正回购回笼力度加码，但在到期量对冲下，全周仍实现连续第四周小幅净投放。市场人士表示，虽然本周流动性宽松，但央行仍维持资金投放，显示在宏观经济结构化改革稳步推进时期，维持市场稳健平衡运行是目前政策最大的出发点。

--《中国新债预测》国开行一年债定位料近二级，消息面平淡现券走势僵持

中国国家开发银行周五将招标增发一年期固息金融债。路透调查显示，本周处经济数据公布前的真空期，政策面也相对平淡，债市缺乏指引而走势迟疑，预计明日新债定位难明显偏离二级市场水平，预测均值在4.28%附近。

--新债招标：中国农发行两年债收益率4.5980%，三年4.7370%--业内人士

业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的两年及三年期固息增发债，中标收益率分别为4.5980%和4.7370%；两期债的投标倍数分别为3.11倍和3.19倍。

--中国货币市场：公开市场单日净回笼不改资金宽松格局，关注准备金补缴

中国银行间货币市场主要回购利率周四维持本周来跌势。交易员表示，央行公开市场今日单日净回笼，但对实际资金面几无影响，且全周看公开市场不改净投放格局，有助机构心态维稳。

--中国债市动态：现券未脱疲态，股市连续上涨压制债市多头热情

中国银行间市场周四早盘现券走势仍偏弱；因担忧8月新增信贷可能优于预期，机构谨慎心态难消，且近期股票涨势连连，也压制现券的做多热情，投资者倾向选择等候下周金融数据的发布。

【外汇】

--《焦点》沪港通为中国资本账户开放探路，汇率风险不容小觑

预计10月正式开通的沪港通，在铺设境内与离岸人民币资金南下与北上的通途同时，亦是在为中国资本账户开放的深水区改革探路，但其中的汇率风险不容小觑。考虑到人民币兑美元汇率日波幅限制以及沪港通交易规模的控制，分析人士认为，沪港通在开通初期并不会引发太大的汇率风险顾虑，但随着持有股票的时间延长，或者人民币汇率波幅进一步扩大，沪港通交易过程中的汇率风险亦将不断凸显。

--《焦点》创纪录的汇兑损失暂难改变中国企业负债外币化偏好

中国A股上市公司半年报汇兑损失总额突破百亿元人民币，创出汇改九年来新高，舆论矛头指向人民币大幅波动后企业应对不力。但实际上，对于大部分对外币融资采取敞口策略的企业而言，上半年财务报告中出现的“汇兑损失”只是财务费用在账面上少省了一笔钱，与主业亏损有着云泥之别。

--中国汇市：人民币即期早盘创近半年新高后陷于窄幅盘整

中国人民币兑美元周四早盘随中间价方向走升，盘中一度触及近半年高点的6.1340元，此后陷入窄幅盘整。交易员反映结汇较强。

--离岸人民币：齐鲁国际点心债遭热抢，票息6.25%较指导价低25基点

中国齐鲁证券境外全资子公司--齐鲁国际周三成功发行一笔15亿元人民币三年期点心债，票息为6.25%，较初始指导价低25个基点（BP），显示投资者投资兴趣浓厚。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指受航运、电力板块带动收升，逾15个月来首次站上2,300点

中国股市沪综指周四受航运、电力板块带动收升，逾15个月来首次站上2,300点。分析师指出，短期股指大幅拉升后存在一定技术性回调压力，但今日盘中震荡过程中各板块走势未出现明显分化，轮动有序，料短线涨势有望延续。

--中港个股：万科前八月销售金额约1,295亿元，同比增长14.6%

中国最大房地产企业--万科周四公告称，前八个月公司累计实现销售面积1,098.2万平方米，销售金额1,294.7亿元人民币，同比分别增长13.5%和14.6%。

--美国新股：高盛赢得阿里巴巴IPO稳定市场经理人头衔--消息

据一位消息人士称，高盛将负责监督中国阿里巴巴集团首次公开发行(IPO)的初期股票交易情况。

--中港个股：中国交建以14.2亿元转让价出清所持泰康人寿股权

中国交通建设股份有限公司周四公告称，近日已完成转让手中所持泰康人寿保险股份有限公司8,367.19万股股份的程序，转让价为14.24亿元人民币，其估值已与上市寿险公司接近。

--中国基金：公募基金嘉实元和获批，将参与中石化销售公司重组--报载

中国首只参与国企混合所有制改革的公募基金获批。中国证券报周四报导引述知情人士称，嘉实元和封闭式混合型发起式基金已获证监会核准，该基金将参股重组后的中石化销售公司，这也是公募基金首次获准投资非上市公司股权。

--中国黄金：黄金国际板拟9月底交易，除主板品种外增三新品种--报载

据上海证券报周四报导，黄金国际板拟于9月底在上海自贸区启动交易，相关规则也浮出水面。境内外投资者除可以交易上海黄金交易所的部分交易品种外，国际板还将新设三个品种，意在与国际市场接轨。

--香港个股：越秀地产拟供股筹逾38亿港元，为收购土地做准备

稍早宣布进行供股的越秀地产股份有限公司周四表示，公司留意到下半年至明年初市场上可能有购地或并购的机会，因此通过供股集资先作准备，所筹资金并不会用于偿债。

--航空产业：波音预计中国未来20年需要6,020架飞机，较去年预估增长8%

波音公司周四称，预计中国未来20年需要逾6,020架飞机，较去年预估增长8%，因出国休闲旅游升温，促进了对单通道飞机和宽体飞机的需求。

--美国个股：百胜预估第三季中国同店销售降13%，受食品安全恐慌影响