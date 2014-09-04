中国汇市：人民币兑美元开盘报6.1398元，上日收报6.1411元

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)