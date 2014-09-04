港报财经评论：中国经济7.5%，达标捷径--信报9月4日

中国经济7.5%，达标捷径/习广思

环球资金市，热钱玩beta捉市场升跌，还有多少人在意基础分析，落后烂股残股更好炒，再低迷如中国股票可借“沪港通”概念再起动，乌俄停火消息刺激俄股急升，但原来醒目钱一早已流入俄股博反弹。彭博数据显示，在美国上市的ETF当中，上个月流入俄股资金近2.65亿美元，占相关ETF市值14%；其次是中国ETF，流入资金约9.44亿美元，占相关ETF市值10%。以上资金流讯号并不令人意外，中资股资金外热内冷，A股境内ETF靠中国入市撑住，8月已见到美国对冲基金抄底买俄股，上周一〈逆向思维抄底俄股〉已提过。

尽管欧洲炒放水、俄股炒反弹，但至今亚洲区内资金流尚未见异样，昨天中港股市急涨，印度股市持续创新高，印尼股市高位待破，亚洲股市形势续好。汇市始终走得快，美元兑日圆升穿105水平，下一步挑战去年底水平，日圆经过8个月整固后，会否再炒央行量宽？中港股市资金市未完，港股终于追上A股，昨天由蓝筹和指数股全面挟升，推高恒指和国指。恒指重上25,000点后升势未遏，收报25,317点，上升568点，升穿8月高位，成交额逾1,000亿港元，趋向步A股后尘，突破整固区。

蓝筹股负责推高指数，中移动 穿100港元大关。内银内险股急涨追A股，工行 急升4.6%；恒地 获瑞信唱好升6%，带动其他地产股突破。油股调整完再上升，疲弱内房和煤炭股炒反弹，惟濠赌股弹不起，金沙 股价连跌10日。“沪港通”炒作题材未完。野村认为，中港股市反弹第一波，大型国企估值修复；第二波上涨是新兴行业（环保、科网板块）估值调整至合理水平后，重新吸引投资者买入，近期医药股、风电股和环保股表现都引证了这点。

野村认为，中国内地投资者以前买香港大型股份收获不大，“沪港通”启动后，他们会对中小型股份兴趣较大，看法与瑞银一样。高盛唱好A股，预料“沪港通”开车后，A股在2015年有机会获纳入MSCI新兴市场指数，富时在6月推出环球R/QFII系列指数，就是为纳入A股作准备。上证综指近日突破后，有机会上试年初2,400点水平，大约有5%上升空间。(B02)

欧罗兑日圆，看137.7关键/苏子

欧罗兑日圆自7月中旬正式跌破当时的137.50日圆至138日圆关键支持区后，主要在135.68日圆至138.12日圆间反覆上落，并且在此反覆区里呈现一个利好后市的头肩底形态。昨天亚洲市欧罗兑日圆经已突破上述的反覆区顶部，换言之，亦即已突破头肩底颈线阻力，可惜破位后汇价暂时仅升至138.27日圆高位，便再次遇上阻力，未能顺势挑战100天平均线关键阻力；但由于目前欧罗兑日圆已突破20天保历加通道的137.90日圆顶部阻力，有利以单边市形式再升。

因此，如昨晚或今天汇价可以企稳在137.70日圆的重要即市支持以上波动及收市，预料汇价经过一轮高位整固之后，相信上述的100天平均线阻力定会面临严峻的挑战，最终能够顺利突破的机会极高。欧罗兑日圆若能顺利破关而上，按照量度目标，后市汇价将有力突破140日圆心理关口，并上试至140.30日圆至140.55日圆区域。上周欧罗兑美元以近全周低位收市，但踏入本周后，汇价却未见明显下挫，低位仅见1.3107美元便已回稳过来，未能顺利跌破去年9月的1.3102美元低位。

欧罗兑美元未能在本周早段进一步破关而下的主因，其实与绝大部分市场人士也在等待今天欧洲央行的议息结果及随后央行总裁德拉吉的记招言论有关，若然市场知悉此重大风险事件结果后，欧罗兑美元即使自低位因补仓买盘的出现而明显反弹；但只要反弹的高位一直受制于上周五的1.3196美元高位阻力，预料整体走势仍然未宜乐观，反弹完毕后重拾弱势并正式失守去年9月低位的可能性甚高。

值得留意的是，若欧罗兑美元意外地升越上周五的1.3196美元高位阻力收市，由于届时亦已成功突破10天平均线阻力，因此在技术上，将出现双重突破下，相信可望完全补回前周五的1.3238美元的收市裂口，并且展开较显着的超卖反弹浪。因此，上周五的高位可视作欧罗兑美元短期里的好淡判别位，一旦成功突破收市，对较短线的不看好的投资者而言，将是一个重要警号。(B12)

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