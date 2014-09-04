新债招标：中国农发行两年债收益率4.5980%，三年4.7370%--业内人士

路透上海9月4日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的两年及三年期固息增发债，中标收益率分别为4.5980%和4.7370%；两期债的投标倍数分别为3.11倍和3.19倍。

农发行另外还有一期一年期固息债将于北京时间11:30结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，1/2/3年最新收益率分别为4.3381%、4.5879%和4.7443%。

上述三期债为农发行今年第32期 、第40期 和第43期 的增发债，对应期限分别为两年、三年和一年。

具体发行条款如下：

32期二次增发 40期二次增发 43期首次增发

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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元

期限/计息方式 两年固息 三年固息 一年固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 9月9日 9月9日 9月10日

起息日 5月5日 7月21日 8月21日

发行期 9/5-9/9 9/5-9/9 9/5-9/10

上市日 9月15日 9月15日 9月12日

票面利率 5.00% 4.92% 4.30%

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.05%