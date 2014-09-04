港报财经评论：沪港通车前，国指炒多转--经济日报9月4日

沪港通车前，国指炒多转/林瑞芬

中资股发力，恒指又重返25,000上，昨收25,317，升2.3%；国指收11,312，升3.16%，大市成交额1,004亿港元。上周五以来，上证指数已显示摆脱发行新股的压力，连日上升动力现，昨再涨1%，收报2,288。技术上，上证确认突破2,270，短期反弹反覆回试2,400。

中国内地股市上升，一来是国策推动，改革消息连绵。二来，上市公司所公布业绩综合，2014年上半年度全部A股、A股（剔除金融）、A股（剔除金融石化）归属母公司净利润同比增长分别为9.47%、5.93%和8.79%。2季度单季度分别为10.93%、9.28%和11.08%；相比1季度分别回升3%、7%和6%，可见非金融股类在二季度盈利较一季度有所加速，基本面也勉强算得上是配合。此外，汇丰 和Markit联合刚公布，中国8月服务业采购经理人指数（PMI）升至54.1，创下2013年3月来最高。

而引述《上海证券报》报道，四大行在8月最后一周新增贷款投放量达1,100多亿人民币，整个8月新增贷款接近2,500亿人民币，市场普遍预计8月全行业新增贷款规模可能恢复至7,000亿人民币左右。这可启示，虽然7、8月经济有所回软，但力度不是太强，中国内地经济有望维持温和增长势，调结构，促改革。更重要是沪港通即将开通，为中国内地资本市场开放改革，不容有失，故近日连新华社也连发文章撑A股。

A股未来融入国际市场乃趋势，高盛近日发表报告表示，MSCI虽于今年6月不把中国A股纳入新兴市场指数，但保留A股在其审核名单上，作为2015年度评审的一部分。而富时6月亦推出环球R/QFII系列指数，乃为纳入A股作准备。中、长线A股融入国际，是结构性机遇，沪港通乃试金石。

8月23日“A股小牛行情改革带来机遇”谈论对A股小牛市有一番的憧憬，显示上证指数走势与2001年6月跌至2005年6月见底以突破下跌楔形展回升浪有似曾相识的感觉。目前跟进最新发展，2009年8月至2013年6月近四年时间的下跌触底，所形成的又已近尽头突破，破位至少企稳2,400楼上为近年明确突破讯号，目前有势上试重要技术关口。(B05)

国指强势，剑指12,000/余少文

国企指数一个多月来第四度冲击11,255点，昨日终于放量突破，有望较预期早抵达12,000点，可以向强势股埋手，尤其H股较A股股价呈折让的国企。A股昨日再走高，国指开市裂口升越11,000点，全日升346点或3.2%，收报11,312点，成交额增加至214亿港元，80%主板H股随大市走高，是近期难得一见的强势，主要是内银股突然转强；而红指升80点或1.7%，收报4,933点，成交额128亿港元，继续由重新成为“红底股”的中国移动 独领风骚。

国指7月底高见11,255点掉头回落，冲击11,250点失败后，过去一个月曾两度挑战7月底高位，可惜同样失败而回，8月底的失败更跌穿10,900点，还以为会跌至10,500点或以下水平，有低吸机会，可惜跌至周二低见10,809点，守住提及的上升轨和50天平均线，昨日已走高，加上成交量增加，第四度挑战11,250点才突破，可顺势挑战预期年底的目标12,000点。

虽然国指升越11,000点，但今明两年预测PE只有7.8倍和7.2倍，在众中国概念相关指数中最低，最高是红筹指数和深证成分指数，今年预测PE分别为12.8倍和12.3倍；即使是A股指数，沪深300指数和上证综合指数分别为9.7倍和9倍，明年更可分别降至8.4倍和8倍，所以一直认为国指会是高处未算高，中线目标是15,000点。

若然国指升至12,000点，明年预测PE只升至7.6倍，即使升至15,000点只是9.5倍，仍未到双位数PE；即使明年盈利没有增长，只能跟今年持平，指数升至12,000点和15,000点的预测PE也只是8.3倍和10倍，才保守将中线目标订为15,000点。12,000点则是过去三年阻力位所在，故作为今年目标。

由于国指7月高见11,255点后回调，只调整544点，然后用了一个月在10,700点至11,200点区间上落，调整幅度较预期细，反映大市强势，故指数突破，可以向强势股埋手，强势股不外乎是近期新高股又或过去一个月升幅较大折让H股，新高股有中移动、中国石油 、中国石化 、中国财险 、中航科工 等。受惠沪港通，大折让H股早获追捧而令折让收窄，自8月以来大部分溢价H股都要下跌，如最大溢价的万科企业 过去一个月下跌12%，相反折让股期内普遍上升。(B07)

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