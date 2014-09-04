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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 09:05 BJT

全球金市：现货金守住温和涨幅，但仍交投于两个半月低位附近

乌克兰和中东的紧张形势，是推升金价今年以来累计上涨5%的主因。

但近几周来，美国一连串令人鼓舞的经济数据、美元走强、及亚洲实货需求疲软，都使金价承压。

美国7月工厂新订单创下纪录增幅，并且8月整体汽车销售年率升至八年半最高位，为经济进一步增添了乐观佐证。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三持金量减少2.69吨至790.51吨。

市场将密切关注周五将出炉的美国非农就业报告，从中寻找经济以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币刺激举措展望的进一步线索。

投资者周四将聚焦欧洲央行政策会议。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/张若琪 审校 于春红)
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