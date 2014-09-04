中港个股：中国南车与中国北车双双停牌，因媒体报导需澄清

路透香港9月4日 - 中国南车 与中国北车 的A股和H股周四双双停牌，据上海交易所称，两间公司停牌原因是有媒体报导需澄清。

停牌前，南车H股周三收报7.14港元，北车报6.81港元；南车A股报5.22元人民币，北车A股报5.12元。

内地财新网等媒体此前的报导称，国资委目前正在力推中国南车和中国北车重新整合为一家公司，以便中国的高铁技术更好地出口到海外，避免南、北车恶性竞争。合并一事由国务院主导，且已基本定调，惟目前还在初步阶段，主要障碍来自中国铁路总公司反对。