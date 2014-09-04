中港个股：中国南车与中国北车双双停牌，因媒体报导需澄清

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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路透香港9月4日 - 中国南车 与中国北车 的A股和H股周四双双停牌，据上海交易所称，两间公司停牌原因是有媒体报导需澄清。
停牌前，南车H股周三收报7.14港元，北车报6.81港元；南车A股报5.22元人民币，北车A股报5.12元。
内地财新网等媒体此前的报导称，国资委目前正在力推中国南车和中国北车重新整合为一家公司，以便中国的高铁技术更好地出口到海外，避免南、北车恶性竞争。合并一事由国务院主导，且已基本定调，惟目前还在初步阶段，主要障碍来自中国铁路总公司反对。
另外，中国铝产品生产商宏桥集团 今早向联交所申请停牌，以待公布有关认购其新股份的公告。停牌前该股周三收报6.81港元。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。