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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 09:10 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月4日

**上海证券报**

--生物产业作为中国战略新兴产业的重要板块，正得到国家发改委的大力支持。发改委昨日下发通知，力推生物基材料应用，并支持生物基材料制品新商业模式。据了解，此前包括深圳等地方发改委已经对项目申报展开工作。

--四大国际铁矿商淡水河谷 、必和必拓 、力拓 和FMG 正式入股中国铁矿石现货交易平台；业内人士透露，除了北交所外，其他12大股东持股比例一样，即四大国际铁矿供应商总持股占比26.67%。

**证券时报**

--接近《证券法》修改起草小组人士透露，本月中旬全国人大财经委、证监会等相关部门将召开《证券法》、《期货法》两法研讨班，计划再逐字逐句审议个中条款，到时两法的雏形将定，同时争取明年6月过三审。

**每日经济新闻**

--发改委印发了郑州市和南通市的城市轨道交通近期建设规划，未来六年投资1,200亿元人民币，至此全国共有37个城市获准建设轨道交通。

**东方早报**

--据悉，国务院已经向商务部下达通知，要求该部协助天津和广东两地，进行自贸区的框架设计。如果消息属实，意味着地方自贸区申请流程将重新启动。

--国资委目前正在力推中国南车 和中国北车 重新整合为一家公司，希望通过合并解决两家公司在海外的恶性竞争问题，以便中国的高铁技术更好地出口到海外。

**人民日报**

--由上海农商银行发起，天津农商银行、浙江省农信联社等24家农村中小金融机构积极联合搭建上海合作平台，是农村中小金融机构积极应对外部挑战的有益尝试。

--从上海市公安局获悉，日前侦破一起以舆论监督为幌子、通过有偿新闻非法获取巨额利益的特大新闻敲诈犯罪案件，涉案的21世纪网主编和相关管理、采编、经营人员及两家公关公司负责人等八名犯罪嫌疑人被依法接受刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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