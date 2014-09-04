《中国报摘》--其他报纸重要消息9月4日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
**上海证券报**
--生物产业作为中国战略新兴产业的重要板块，正得到国家发改委的大力支持。发改委昨日下发通知，力推生物基材料应用，并支持生物基材料制品新商业模式。据了解，此前包括深圳等地方发改委已经对项目申报展开工作。
--四大国际铁矿商淡水河谷 、必和必拓 、力拓 和FMG 正式入股中国铁矿石现货交易平台；业内人士透露，除了北交所外，其他12大股东持股比例一样，即四大国际铁矿供应商总持股占比26.67%。
**证券时报**
--接近《证券法》修改起草小组人士透露，本月中旬全国人大财经委、证监会等相关部门将召开《证券法》、《期货法》两法研讨班，计划再逐字逐句审议个中条款，到时两法的雏形将定，同时争取明年6月过三审。
**每日经济新闻**
--发改委印发了郑州市和南通市的城市轨道交通近期建设规划，未来六年投资1,200亿元人民币，至此全国共有37个城市获准建设轨道交通。
**东方早报**
--据悉，国务院已经向商务部下达通知，要求该部协助天津和广东两地，进行自贸区的框架设计。如果消息属实，意味着地方自贸区申请流程将重新启动。
--国资委目前正在力推中国南车 和中国北车 重新整合为一家公司，希望通过合并解决两家公司在海外的恶性竞争问题，以便中国的高铁技术更好地出口到海外。
**人民日报**
--由上海农商银行发起，天津农商银行、浙江省农信联社等24家农村中小金融机构积极联合搭建上海合作平台，是农村中小金融机构积极应对外部挑战的有益尝试。
--从上海市公安局获悉，日前侦破一起以舆论监督为幌子、通过有偿新闻非法获取巨额利益的特大新闻敲诈犯罪案件，涉案的21世纪网主编和相关管理、采编、经营人员及两家公关公司负责人等八名犯罪嫌疑人被依法接受刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托