国际油市：美国原油期货在隔夜劲扬后回落，因行业数据显示库存增加

美国7月工厂新订单创下纪录增幅，并且8月整体汽车销售年率升至八年半最高位，为经济进一步增添了乐观佐证。

但美国石油协会(API)收市后公布的报告则帮助拉低了油价。

API公布的数据显示，美国最近一周汽油库存增加36.2万桶，馏分油库存增加38.5万桶。路透调查中分析师原先预期汽油库存下降130万桶，馏分油库存下降50万桶。

美国上周原油库存下降54.5万桶至3.61亿桶，炼油厂产能利用率下降0.5个百分点至93.2%。

更受关注的美国能源资料协会(EIA)库存报告将于周四1500GMT公布，因周一的美国假日推迟一天公布。

路透周三针对10名分析师的调查显示，8月29日止当周的美国原油和成品油库存料有所下降。

安全和石油行业消息人士称，沙特阿拉伯东部天然气管线周二发生小规模火灾，之前出现武装人员袭警事件。该事件或凸显出沙特能源基础设施的脆弱。

争取利比亚东部自治的反叛力量不承认另一武装组织在的黎波里建立的议会，但将遵守协议规定、保持主要油港开放。这是一名反叛势力发言人周三表示的。

利比亚石油日产量升至72.5万桶，较两个月之前的水平增加了五倍多。

俄罗斯总统普京周三提出乌克兰东部停火计划，但乌克兰总理对该提议嗤之以鼻；法国则暂停交付一艘军舰，以此表达对于俄政府支持分离叛军的反对。

伊朗石油部长称，德黑兰将继续规避制裁；之前美国处罚了多家公司，称它们违反了对伊制裁措施，这些制裁措施大多与伊朗核计划有关。(完)

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