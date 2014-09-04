港报社评：楼市经济脱节，欧陷增长危机--信报9月4日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
金融市场近期两大热话，一为美国何时加息，一为欧洲央行何日正式推行量宽。欧罗区主要经济体次季增长数据「烂透」，整体通胀率8月份徘徊于0.3%的低水平，离目标〈接近2%〉远甚。在许多论者眼中，欧洲央行落实QE只是时间问题。
有别于2010至12年爆发的欧债危机，欧罗区今天面对的是增长疲弱通缩临门，希葡西等被谑称为「欧猪」的财困国，固然失业高企经济萧条，德法意三大经济体〈合共占欧罗区产出三分之二〉亦无法独善其身。欧罗区好不容易走出主权债风暴，接踵而来的是一场牵涉更多国家、更难解决的「增长危机」〈growth crisis〉。
欧洲央行本周举行定期会议，市场虽不预期马上宣布大规模购买资产计划，惟只要德拉吉的言论让市场相信欧洲央行将于今年底或明年初落实量宽，「炒QE」之风势必变本加厉，欧罗滙价进一步走软，股市暂忘地缘政治风险，跟疲弱的实体经济背道而驰，可能性不容抹煞。股债以外，值得注意的还有欧洲的楼市。
新一期《经济学人》论述环球物业市场，读后令人对欧洲楼市「刮目相看」。香港楼市近期再度转热，非但新盘热卖，二手业主亦屡见反价。然而，令人意想不到的是，经济疲莫能兴的欧洲，楼市出现「泡沫」的国家亦数不在少。
根据《经人》统计，与金融海啸前的水平比较，香港楼价涨近一倍，升幅冠绝全球，惟过去一年仅微升2.7%，远逊澳洲〈10.4%〉、英国〈10.2%〉以至美国〈6.2%〉。以楼价对租金比率计算，香港较长期平均水平高出79%，举世无出其右。然而，欧洲国家比利时〈58%〉、法国〈31%〉，以至财困国西班牙〈11%〉，楼价对租金比率亦明显偏离历史均值。
欧罗区从债务危机步入增长危机，量宽如箭在弦，欧洲央行当然不会为了压抑楼价而加息。可是，货币政策进一步宽松的结果，极可能是按揭膨胀、家庭债务山积。QE若无法令欧洲经济起死回生、就业市场渐入佳境，银行体系面对的风险只会愈来愈大。(A02)
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路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托