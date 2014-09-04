港报社评：政府物业有价，勿让禾秆“盖”珍珠--经济日报9月4日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
尖沙咀中间道商业地获高价承接，反映核心区商业地供应稀缺，港府应积极发掘更多类似政府物业改作商用，在尽量减低对公共服务影响下，为土地增值、更满足核心区土地需求。 港府上周招标的尖沙咀中间道商业地获18个财团入标，在激烈竞争下，昨由一家香港发展商以46.88亿元承接，高于市场预期的上限价45.1亿元，此地除发展大型商业项目外，并将原址重置有300多个车位的公众停车场。 中间道项目受到热捧，底因是商业地特别是核心区项目稀缺。维港两岸不但已暂停填海工程近十年，受保护海港之限，未来更不会有新增填海地，惟香港各行各业尤其旅游、零售对商业楼面需求却有增无减，中间道项目自然物以罕为贵。 要将政府物业改作商用，难免对该处的公共服务造成影响，对市民构成不便。故港府要发展这些土地，须设法缓减重建期间对市民的影响，如腾挪邻近的其他政府大楼或土地，临时安置受影响的设施，在最大程度下对市民维持服务。 这些重建规划更需政府把好关，因市区地段已相当挤迫，重建项目设计应力求避免造成屏风效应，亦要设法纾减商厦落成后对交通、人流等压力，以减该区居民、区议会反弹，加快重建进度。 惟港府纵东挪西凑政府物业作重建，仅缓兵之计，毕竟香港缺地问题已冰封三尺，势难回避发展新界新市镇、填海等选项，只有更大力拓地，才能满足住屋、商业需求，为港人建宜居家园。(A10)
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路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托