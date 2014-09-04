港报社评：政府物业有价，勿让禾秆“盖”珍珠--经济日报9月4日

尖沙咀中间道商业地获高价承接，反映核心区商业地供应稀缺，港府应积极发掘更多类似政府物业改作商用，在尽量减低对公共服务影响下，为土地增值、更满足核心区土地需求。 港府上周招标的尖沙咀中间道商业地获18个财团入标，在激烈竞争下，昨由一家香港发展商以46.88亿元承接，高于市场预期的上限价45.1亿元，此地除发展大型商业项目外，并将原址重置有300多个车位的公众停车场。 中间道项目受到热捧，底因是商业地特别是核心区项目稀缺。维港两岸不但已暂停填海工程近十年，受保护海港之限，未来更不会有新增填海地，惟香港各行各业尤其旅游、零售对商业楼面需求却有增无减，中间道项目自然物以罕为贵。 要将政府物业改作商用，难免对该处的公共服务造成影响，对市民构成不便。故港府要发展这些土地，须设法缓减重建期间对市民的影响，如腾挪邻近的其他政府大楼或土地，临时安置受影响的设施，在最大程度下对市民维持服务。 这些重建规划更需政府把好关，因市区地段已相当挤迫，重建项目设计应力求避免造成屏风效应，亦要设法纾减商厦落成后对交通、人流等压力，以减该区居民、区议会反弹，加快重建进度。 惟港府纵东挪西凑政府物业作重建，仅缓兵之计，毕竟香港缺地问题已冰封三尺，势难回避发展新界新市镇、填海等选项，只有更大力拓地，才能满足住屋、商业需求，为港人建宜居家园。(A10)