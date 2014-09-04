港报社评：董建华认政制有问题期望促成破管治困局--明报9月4日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
全国政协副主席董建华召开记者会，推销全国人大常委会通过的普选框架，恳请港人接受，这是董建华9 年前以脚痛为由辞任特首以来，首次公开谈论香港政治议题。董建华对政改的呼吁固然值得参考，另外，他回答提问时承认政治制度有问题，使管治不顺甚至出现困境，同样值得重视。全国政协副主席是国家领导人，这是回归17 年以来，首次有国家领导人公开承认香港的政治制度有问题，目前无从猜度会否有后续发展，若承认问题的背后有良方，使香港走出管治困局，达至良好管治，会是对香港的莫大贡献，功德无量。
董建华在记者会上，多番劝喻泛民人士多了解国家，勿单纯从香港中心出发，要了解国家考虑什么，相信他的用意是期望使中央觉得与港人有共同语言，而非各说各话而误解加深。董建华呼吁泛民人士对国家的了解，不要停留在老黄历的日子，要了解国家改革开放以来所取得的成就，大多数泛民中人在这方面确有恶补需要；然而，中央是否继续以僵化目光审视泛民中人，也很重要。事实上， 不少泛民中人（包括民主派议员），仍然被拒诸国门，他们连踏足国家的机会也没有，如何去了解这个国家。
董建华在任期间，曾经尝试推动泛民与中央和解，因为种种客观因素而未取得进展，以董建华现在的身分，若他肯重拾这个议题，再努力创造条件与空间，让中央与泛民走上增进了解、建立互信的道路，对香港同样是积极而重要的贡献。(A04)
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路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托