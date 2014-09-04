全球投资：新加坡GIC直接涉足私募股权，其他主权财富基金或将追随

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
路透新加坡9月4日 - 新加坡政府投资公司(GIC)正采取罕见行动，直接投资未上市公司。银行家表示，其他主权财富基金也可能仿效此举，因目前收益率偏低，促使基金经理人采取更加亲力亲为的态度追寻较高的报酬率。
今年上半年GIC同意支付最高达3.1亿美元，收购两家未上市菲律宾企业的少数股权：食品生产商Century Canning和医院集团Metro Pacific Investment。
虽然这两笔菲律宾投资在GIC估计达300亿美元的私募股权投资组合中只是九牛一毛，但象征GIC正改变原有态度。GIC此前都是将钱交给一支私募股权基金，然后由该支基金代表GIC投资，或与一家收购公司共同投资。
“这些将完全源自其本身--没有投资银行参与交易。”为GIC这两笔菲律宾投资提供顾问谘询的律师事务所Milbank, Tweed, Hadley & McCloy合伙人Jacqueline Chan表示。
GIC在5月时收购了巴西线上运动商品零售商Netshoes的一些股份。两个月后，GIC又投资了印度最大的电子商务公司Flipkart，但投资金额未透露。
这些交易代表这个全球规模第八大的主权财富基金转变策略，正转型至主动的私募股权投资者。银行家表示，其他主权财富基金可能跟随GIC的脚步采取这个方式。多支主权财富基金正增加私募股权等替代性资产类别的投资，以补股票、债券和房地产等较传统投资回报的不足。
挪威去年称，正考虑让规模排名全球居首的该国主权财富基金进行外国私募股权投资。中国投资有限责任公司 也正将资金投入私募股权基金。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储一如预期维持利率不变，并强调美国就 业市场强