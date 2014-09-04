港报社评：占中之势转弱，沪港通提早发威--星岛日报9月4日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
全国人大常委会就香港普选特首定出高门槛，占领中环势必付诸行动，并没有构成股市恐慌。在资金和经济利好消息带动下，港股昨日以逾千亿元的成交量，把恒生指数推到6年高位，股市短期内将继续随沪港通这支魔术棒舞得团团转。
占中发起人戴耀廷表示，考虑在公众假期日行动，反映占中除了由向中央施压改为提高港人民主意识外，策略亦由当初的瘫痪金融心脏运作转为减轻影响，侧重于公民抗命宣示。此外，各金融机构已经纷纷就最坏情况下作出备用安排，以保持顺利运作。占中的杀伤力，因为大家做好应变部署，破坏力大为降低。
外资大行近日已经少唱衰中国经济隐忧，除了因为中央透过各种定点调控适度「放水」稳住局面，更因为股市沪港通已经进入倒数阶段，将大增两地股票流通量。其中高盛指出两地股市连为一体，将造就全球第二大市值的股票市场，随着更多外国投资者能投资A股，A股将会很快纳入环球指数。基金不得不提早做好持仓准备。
美国经济已经进入稳步复苏期，而公司投资和国民消费又未到疯狂白热化的阶段，通胀未见大受刺激，令联邦储备局不必急于加息；中国人民银行定点降低银行存款准备金后，又开始定点降息；欧洲央行则酝酿「放水」救经济。短期而言，撤资忧虑大减，沪港通实施初期，虽然配额有限，但带来的憧憬，将继续在港沪股市发挥吸资功能。这场舞会维持多久，就看政经变局和何时「收水」了。(A06)
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路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托