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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 09:26 BJT

港报社评：“沪港通”支持港股上扬--文汇报9月4日

港股昨劲飙568点，恒指重上二万五，再创逾6年新高，总成交近1,013亿元。最新数据显示内地经济动力持续，加上「沪港通」启动前夕，刺激市场憧憬内地经济回稳和「活水」解放推高A股。今次港股高收既受惠于内地股市造好，也是由于「沪港通」带动，显示内地的经济金融发展对香港的金融市场提供了有力支持。中央近日推动「微刺激」措施，「稳增长」效果逐渐显现，长远而言亦对港股有正面支持作用。

「沪港通」从市场运作机制、监管机制等多方面推动内地资本市场改革不断深化，引「外水」激活内地资本市场，形成新一波投资机会，为此轮A股升势形成利好条件。港股受益内地升势，市场在「沪港通」下月启动前先行吸纳港股，促成港股成交畅旺，恒指重回6年多高位。

港股成交破纪录，背后依靠的正是发展潜力巨大的内地市场。香港作为国际金融中心，在国家改革开放过程中从来不是旁观者，香港在推动与内地在金融、经贸等方面合作的同时，亦受惠于国家发展带来的经济和投资机遇，「沪港通」就是一例。然而，香港有人在金融市况向好的时候，扬言发动「占中」，破坏金融秩序，损害投资者信心，社会各界须联手遏制「占中」，支持警方严格执法，维护香港的法制秩序和社会安宁。(A06)

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