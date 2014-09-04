路透调查：英镑兑美元料大致持稳，但若苏格兰独立则另当别论

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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* 英镑兑美元一年内料持稳
* 苏格兰公投结果若赞成独立，英镑料将下跌3%
* 欧元将因欧洲央行政策而疲软
路透伦敦9月3日 - 路透调查显示，英镑兑美元在未来一年应可持稳，因金融市场已经消化了对英国升息的预期。但如果苏格兰真的独立，这些预估数据可能料被推翻。
英镑兑美元本周跌至七个月低点，市场担心9月18日的苏格兰独立公投万一过关。YouGov民调显示，独派的支持率只要再有3个百分点，就可望在9月18日公投中胜出。
路透调查大致在YouGov的民调之前访问了约60位分析师，他们对英镑兑美元的一个月、三个月、六个月汇价预估为1.67，未来一年料为1.65。略低于8月时的路透调查，但距离目前的交投区间并不远。
路透周三访问25位固定对月度汇率调查提供预估的受访者，结果显示，万一苏格兰公投选择独立，英镑可能下跌约3%，然后企稳。
“我们认为这么一来，英国市场将因此有相当的震荡，英镑、英国公债...股市等等都会有卖压，”Investec分析师Philip Shaw说。
不过，选民的民调结果并没有指向独立会成真。而数家大型银行，包括一些总部位于英国的银行，尽管本项调查可匿名回覆，但他们也拒绝受访。
但英镑周二的下滑，是英镑首度对苏格兰前途讨论有重大反应。
确实，对于英镑一年内的汇价预估仍大致持稳，反映出苏格兰公投独派获胜的看法被视为一个尾部风险。
欧洲央行总裁德拉吉上月说，如果通胀继续低迷，将采取一切可用政策工具，市场臆测欧洲央行准备购买资产。
这么做将导致欧元贬值，路透估算交叉盘汇价显示，欧元兑英镑的一个月、六个月、一年目标价料分别为0.789、0.774、0.761英镑。
8月的路透调查中，欧元兑英镑的一个月、六个月、一年目标价为0.793、0.780、0.769英镑。(完)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)