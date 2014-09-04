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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 09:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元短暂升越0.9360，因澳零售销售数据符合预期

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* 澳元/美元短暂升至0.9360上方，此前公布的澳洲零售销售增长0.4%，符合预期

* 澳洲贸易逆差略少于预期，但相当接近预期

* 澳元/美元迅速又回到0.9350/55的数据公布前水准

* 阻力在双重顶水准约0.9375 (完)

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