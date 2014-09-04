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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 09:48 BJT

中信期货：中国期指持仓加速回升，主力空方增仓远月

以下内容节选自9月4日的《期货日报》：

在现货指数的强力表现带动下，本周期指也顺势打破近一个月的盘整形成向上第二波拉升走势，多头信心得到一定修复。

从总持仓的角度分析，资金持续流出近三周时间，而没有太大的回调，说明市场还是处于蓄势过程。因此只要资金重新回流，就对市场反弹有利。近两日行情的大幅拉升，总持仓加速回升，资金快速进场对市场向上突破形成助推。从持仓变化趋势看，后期仍存在增仓需求，这将继续有利于反弹行情延续。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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