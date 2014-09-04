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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 09:53 BJT

期货日报：中国煤焦铁矿石等黑色期货品种筑底走势仍将持续

以下内容节选自9月4日的《期货日报》：

近期国内的一系列宏观数据显示，经济下行压力仍较大，目前“微刺激”让位于“新常态”，“稳增长”让位于“促改革”，房地产销售等数据大幅下滑，市场悲观心态短期难有改观。因此，对煤焦矿等黑色品种后期的走势不宜有过高期望。

8月受新版煤炭监管条例发布等一系列政策利好提振，国内煤焦市场止跌企稳。同时煤企及港口库存同步下降，供需矛盾有所缓解。目前，煤焦现货基本面已较前期有明显好转，市场涨价意愿逐渐增强，但受近期钢材市场再次走弱拖累，涨价难以成行，仍然以低位振荡为主。

　　铁矿石供需方面，进口矿量维持高速增长，成本较高的国产矿山开工率降低，难以改变目前整体的供需格局，且铁矿石港口库存仍在高位，铁矿石供过于求形势难改。

总体来看，铁矿石、煤焦及钢材价格短期或将以振荡下跌、构筑底部为主，策略上以逢高抛空思路为主，首选铁矿石，其次焦炭，焦煤最后。风险方面，价格若要止跌企稳，政策因素仍将发挥重要作用。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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