路透调查：欧元走势中已经消化了对欧洲央行资产购买计划的预期

* 对欧洲央行资产购买计划的预期已经反映在欧元走势中

* 欧元兑美元一年后料跌至1.26

路透9月3日 - 路透对外汇分析师的调查结果显示，欧洲央行出台资产购买计划的可能性已经在欧元汇率中得到了反映，但随着美元加快上涨，欧元在未来一年可能继续下滑。

欧洲央行总裁德拉吉8月22日在杰克逊霍尔作出重要暗示，称他准备开动印钞机，并支持放宽财政政策以避免欧元区陷入通缩和再度经济衰退。自此以来，欧元已贬值约1%。

这就为臆测欧洲央行将效法英国、日本和美国的央行，很快出台量化宽松政策提供了基础。由于存款利率已经为负，欧洲央行已经没有进一步降息的空间。

本周路透调查中，33位受访分析师中有24位表示，启动量化宽松政策的预期已经为外汇市场所消化，暗示一旦声明公布，欧元的跌幅可能不会比之前大很多。

“量化宽松的许多影响出现在声明公布前，我认为，有资产担保证券(ABS)购买计划的预期也已经被充分消化，”三菱东京日联银行驻伦敦的欧洲市场研究主管Derek Halpenny说。

他补充说，目前普遍谈论的是加大欧洲ABS市场的深度，以便欧洲央行能够入场购买；与此相对，央行购买主权债的可能性在当前欧元汇率中反映得并不充分。

上周路透进行的经济分析师调查中，预估中值显示欧洲央行最晚在明年3月启动量化宽松政策，买进ABS的可能性为75%。相反，经济分析师们认为购买主权债的可能性只有40%。

不过，美元因美国经济复苏加快而上涨，可能令欧元到9月底时贬至1.31美元，周三为1.315。

58位分析师的预估中值显示，预期欧元到11月时将跌至1.30，一年后滑落至1.26。

最新预估比8月调查时更加看空欧元，应该会让那些力争让通胀率从0.3%低位回升的决策者感到高兴。欧元走疲会推高进口商品与服务的价格。

衍生品市场外汇投机客持有的欧元仓位情况也反映出市场看空欧元。根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，他们持有的欧元空仓与多仓之比差不多是4:1--为2012年6月以来最为偏空。

美元也在推低欧元汇率下滑。过去几个月里，一系列数据显示美国经济正在增强动力，而后一波期盼已久的美元涨势正在展开。

照此发展下去，美国联邦储备理事会(美联储)应会如期在下月结束刺激政策。路透调查受访经济分析师预测，美国首次加息料在2015年第二季，不过这在很大程度上取决于薪资上涨的速度。(完)