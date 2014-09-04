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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 09:58 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息9月4日

*明报：

--中国数码 及南海控股 公告称，对于媒体指其集团主席于品海被中国机关拘捕和释放、并被限制离境的报道，完全失实。于品海指有关报道完全失实，亦没有任何事实基础，已就此采取法律行动。他昨晚于亚洲博览馆观赏演唱会，亲身辟谣。

*星岛日报：

--香港建筑承建商创业集团 今天起公开招股，集资最多9,000万港元，预计9月19日上市。集团执行总裁关万禧表示，港府的十大基建工程及计划增加住宅供应的政策，都将利好公司；未来会增加地基和楼宇工程的一条龙业务，进一步提高收益。

*苹果日报：

--中国3D数码 （临时编号：8372.HK）宣布与全球著名之电影及音乐连锁店，就可能收购其部份股份事项作磋商，公司未订立买卖协议。

*东方日报：

--铜产品制造商中国金属资源利用 表示，今年上半年内地收紧流动资金导致行业经营环境困难，公司希望下半年进行较大规模的贷款，以增加营运资金，目标今年销量可有三成增幅。

*文汇报：

--天喔国际 主席林建华表示，自家品牌果茶系列新代言人李敏镐的代言费与张学友和范冰冰相若，合约期为两年；更换代言人是要配合产品以女性市场为目标，强调推广费未有增加。此外，集团将推出解酒产品，正等待试验报告的结果。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 张亚璇；审校 雷美珍/张喜良)
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