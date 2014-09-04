《香港报摘》--其他报纸重要消息9月4日

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
*明报：
--中国数码 及南海控股 公告称，对于媒体指其集团主席于品海被中国机关拘捕和释放、并被限制离境的报道，完全失实。于品海指有关报道完全失实，亦没有任何事实基础，已就此采取法律行动。他昨晚于亚洲博览馆观赏演唱会，亲身辟谣。
*星岛日报：
--香港建筑承建商创业集团 今天起公开招股，集资最多9,000万港元，预计9月19日上市。集团执行总裁关万禧表示，港府的十大基建工程及计划增加住宅供应的政策，都将利好公司；未来会增加地基和楼宇工程的一条龙业务，进一步提高收益。
*苹果日报：
--中国3D数码 （临时编号：8372.HK）宣布与全球著名之电影及音乐连锁店，就可能收购其部份股份事项作磋商，公司未订立买卖协议。
*东方日报：
--铜产品制造商中国金属资源利用 表示，今年上半年内地收紧流动资金导致行业经营环境困难，公司希望下半年进行较大规模的贷款，以增加营运资金，目标今年销量可有三成增幅。
*文汇报：
--天喔国际 主席林建华表示，自家品牌果茶系列新代言人李敏镐的代言费与张学友和范冰冰相若，合约期为两年；更换代言人是要配合产品以女性市场为目标，强调推广费未有增加。此外，集团将推出解酒产品，正等待试验报告的结果。（完）
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台湾报摘 (整理 张亚璇；审校 雷美珍/张喜良)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储一如预期维持利率不变，并强调美国就 业市场强