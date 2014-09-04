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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 09:55 BJT

期货日报：中国新玉米即将上市，大连玉米期价下行压力加大

以下内容节选自9月4日的《期货日报》：

7月中旬以来，国内可流通玉米供应偏紧，国储玉米拍卖价格偏高，加之在旱情炒作的推波助澜下，国内玉米期、现货价格一路大幅上扬。合肥地区玉米现货价格7-8月上涨了110元/吨，对于价格波动不大的玉米来说，这已算得上是“大行情”了，因此后期玉米期价的表现值得关注。

目前新玉米即将上市，干旱炒作逐步降温，虽然前期多地出现不同程度的旱情，但旱情对产量影响有限，今年国内玉米产量有望维持在2亿吨左右，供应仍较为宽松。短期供给的大幅增加，将对玉米价格形成较大的压力。新玉米的上市将是主导玉米短期行情最关键的因素。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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