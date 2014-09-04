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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 10:08 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元暂徘徊在主要支撑水准上方

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* 欧元/澳元对澳洲经济数据反应平淡

* 今日开低0.65%，回吐了周二的涨幅；这对交叉货币目前是主要的利差交易标的

* 五日/周、10日/周、20日/周移动均线朝下，波林格区间扩张，技术面偏空

* 但若收在10日均线切入位1.4113上方，将暗示底部建立

* 11月低点1.4043为主要支撑，若收盘跌破该水准，则下档目标在1.3714，此为2012/14年涨势的50%回档位

* 图表：link.reuters.com/dew72w (完)

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