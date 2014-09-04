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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 10:00 BJT

宏源期货：沪铜短期难有趋势性行情，保持区间整理概率大

以下内容节选自9月4日的《期货日报》：

6月底以来，国内铜价一直未形成明显的趋势性行情，一方面面临经济下行的压力，另一方面又有稳增长政策的支撑。“十一”之前，全球宏观经济运行很难突破市场的普遍预期，铜价预计维持在48000-51000元/吨区间内运行。

目前来看，国内铜产量将缓慢攀升，经济增速缓慢回落，铜隐性库存将随之增加。但是短期内融资铜难以流入到市场中，铜供应不会出现明显过剩。至少在10月之前，铜价保持区间整理是大概率事件。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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