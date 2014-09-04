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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 10:06 BJT

中证网：直补细则短期难落地，大连大豆期价或振荡走强

以下内容节选自9月4日的期货中国网站：

再隔二十来天东北大豆就要进入收割季节，但直补细则仍未敲定。业内人士表示，尽管今年美国大豆增产已成定局，并且有望创出历史新高，但直补政策的出台将导致非转基因的国产大豆价格相对独立，今后其价格可能更多与自身产量的多少相挂钩，而与美国大豆产量和价格的关联性将逐步降低。

对于8月大豆价格上涨，业内人士认为，支持价格上涨的因素更多是资金借助国产豆非转基因食品豆概念及干旱引发减产担忧的炒作。此外，抛储价高企显示企业对国产豆需求较强，这也对国内大豆价格提供较强基本面支撑。

银河期货分析师梁勇预计，9月份是大豆生长的末期，基本面最关注的是天气情况。由于新粮大多是在十一后开始陆续上市，9月份大豆价格将不会出现大的波动，预计仍以震荡偏强格局为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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