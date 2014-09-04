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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 10:24 BJT

台湾债市：五年券殖利率结束连四升而走跌，跟随美债偏多气氛

路透台北9月4日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四下跌，结束先前连四升。由于美债短线气氛偏多，令今日首日进行发行前交易的十年期公债103/13 殖利率盘初交易在1.63-1.6440%，落在市场预期区间低位。

下周一因中秋假期金融市场休市一天。交易员表示，在长周末效应下，估计明日市况将趋清淡。而下周二本地市场恢复交易后，料将先消化周五美国的公布非农就业数据。

〞一方面换券卖压有些被消化，所以对美债利多有反应了，〞一位证券商交易员表示。

他们认为，103/13期发行前交易的殖利率原本预估开在1.63-1.65%，至目前为止成交区间在1.63-1.6440%，处于相对偏低的水位。

也有交易员表示，明日台电将标售公司债，可能进一步影响五年期公债的行情。

103/13期公债将在9月23日标售，预计发行400亿台币。

美国指标公债收益率周三从三周高位回落，逆转稍早的涨势，因对俄乌间和平谈判能否成功的疑虑，令对两国采取行动结束在乌克兰东部战事的计划所保存的希望蒙阴。美国10年期公债 价格上扬3/32，收益率报2.40%，低于周二尾盘的2.42%。收益率稍早触及8月13日以来最高2.46%。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.165-1.185%

本地时间10:09时最新报价：

• 103/10期殖利率跌0.95基点报1.1745%。

• 103/13期公债发行前交易的殖利率在1.6338%。

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