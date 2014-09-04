台湾债市：五年券殖利率结束连四升而走跌，跟随美债偏多气氛

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透台北9月4日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四下跌，结束先前连四升。由于美债短线气氛偏多，令今日首日进行发行前交易的十年期公债103/13 殖利率盘初交易在1.63-1.6440%，落在市场预期区间低位。
下周一因中秋假期金融市场休市一天。交易员表示，在长周末效应下，估计明日市况将趋清淡。而下周二本地市场恢复交易后，料将先消化周五美国的公布非农就业数据。
〞一方面换券卖压有些被消化，所以对美债利多有反应了，〞一位证券商交易员表示。
他们认为，103/13期发行前交易的殖利率原本预估开在1.63-1.65%，至目前为止成交区间在1.63-1.6440%，处于相对偏低的水位。
也有交易员表示，明日台电将标售公司债，可能进一步影响五年期公债的行情。
103/13期公债将在9月23日标售，预计发行400亿台币。
美国指标公债收益率周三从三周高位回落，逆转稍早的涨势，因对俄乌间和平谈判能否成功的疑虑，令对两国采取行动结束在乌克兰东部战事的计划所保存的希望蒙阴。美国10年期公债 价格上扬3/32，收益率报2.40%，低于周二尾盘的2.42%。收益率稍早触及8月13日以来最高2.46%。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.165-1.185%
本地时间10:09时最新报价：
• 103/10期殖利率跌0.95基点报1.1745%。
• 103/13期公债发行前交易的殖利率在1.6338%。
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--《焦点》日本央行料维持政策不变，并保持对经济的乐观看法 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托