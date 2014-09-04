欧洲金融：希腊今年底将发行七年期新债--政府官员

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透巴黎9月3日 - 一位政府官员周三称，希腊今年底将发行一档七年期新债，该国想在经济复苏的支撑下，充分利用今年前两次发债取得的成功。
该官员称，希腊政府还计划在年底以新的18个月期和24个月期公债替换三个月和六个月期国库券，以延长偿债期限。
希腊政府有大约150亿欧元未偿短期国债，每月都对它们进行再融资。
4月时，希腊暌违债市四年后重返市场，此前该国在2010年接受了欧盟和国际货币基金组织(IMF)的金援，2012年曾侥幸避免了破产。
加上7月进行的第二次发债，希腊政府今年已筹集到45亿欧元，对该国不再存在违约风险，且今年将走出持续六年之久的衰退的期望起到提振作用。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。