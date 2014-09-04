欧洲金融：希腊今年底将发行七年期新债--政府官员

路透巴黎9月3日 - 一位政府官员周三称，希腊今年底将发行一档七年期新债，该国想在经济复苏的支撑下，充分利用今年前两次发债取得的成功。

该官员称，希腊政府还计划在年底以新的18个月期和24个月期公债替换三个月和六个月期国库券，以延长偿债期限。

希腊政府有大约150亿欧元未偿短期国债，每月都对它们进行再融资。

4月时，希腊暌违债市四年后重返市场，此前该国在2010年接受了欧盟和国际货币基金组织(IMF)的金援，2012年曾侥幸避免了破产。

加上7月进行的第二次发债，希腊政府今年已筹集到45亿欧元，对该国不再存在违约风险，且今年将走出持续六年之久的衰退的期望起到提振作用。(完)