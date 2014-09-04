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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 10:21 BJT

期货日报：“托底预案”等市场调措或成中国棉改政策新亮点

以下内容节选自9月4日的《期货日报》：

为保障目标价格改革试点顺利推进，保持新棉上市后市场平稳运行，国家将采取四项综合措施加强市场调控。一是新棉上市后停止储备棉投放，为新棉购销创造良好市场条件。二是做好新棉收购工作，引导企业和农民积极购销。三是妥善安排进口，鼓励企业多使用国产棉。四是制定托底预案，当国内市场棉花价格过度下跌、出现“卖难”时，将采取必要措施鼓励企业入市收购，稳定市场，解决“卖难”。

“在以上四项市场调控措施中，最大的亮点是‘托底预案’，因为在此之前市场一直对这一问题充满了猜测，政府确定有托底收购预案，这意味着棉价不可能无止境地跌下去。这将对市场价格、市场心理等产生较大影响。”道通期货棉花高级研究员苗玲说，综合措施公布后的当日郑棉期价即出现大幅上涨，尤其11月合约期价涨幅较大。

东亚期货棉花分析师许亮认为，新棉上市时间已经临近，棉花目标价格政策改革的各项细则将陆续出台，政策对棉价的影响日益明朗，随着“托底预案”等市场调控措施的公布，估计新棉价格不会因陈棉结转库存仍然过高而继续走低，预计新棉价格跌破14000元/吨的的概率较小。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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