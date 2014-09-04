期货日报：“托底预案”等市场调措或成中国棉改政策新亮点

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
以下内容节选自9月4日的《期货日报》：
为保障目标价格改革试点顺利推进，保持新棉上市后市场平稳运行，国家将采取四项综合措施加强市场调控。一是新棉上市后停止储备棉投放，为新棉购销创造良好市场条件。二是做好新棉收购工作，引导企业和农民积极购销。三是妥善安排进口，鼓励企业多使用国产棉。四是制定托底预案，当国内市场棉花价格过度下跌、出现“卖难”时，将采取必要措施鼓励企业入市收购，稳定市场，解决“卖难”。
“在以上四项市场调控措施中，最大的亮点是‘托底预案’，因为在此之前市场一直对这一问题充满了猜测，政府确定有托底收购预案，这意味着棉价不可能无止境地跌下去。这将对市场价格、市场心理等产生较大影响。”道通期货棉花高级研究员苗玲说，综合措施公布后的当日郑棉期价即出现大幅上涨，尤其11月合约期价涨幅较大。
东亚期货棉花分析师许亮认为，新棉上市时间已经临近，棉花目标价格政策改革的各项细则将陆续出台，政策对棉价的影响日益明朗，随着“托底预案”等市场调控措施的公布，估计新棉价格不会因陈棉结转库存仍然过高而继续走低，预计新棉价格跌破14000元/吨的的概率较小。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托