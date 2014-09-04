路透调查：加元料将进入长期缓慢走贬

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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* 美元兑加元一个月后料在1.09加元
* 之后加元料将走软，12个月后料在1.12加元
* 美元走强将给加元带来压力
* 央行按兵不动、经济低迷也造成不利
路透多伦多9月3日 - 路透调查显示，未来一年加元料将缓慢走低，加拿大央行按兵不动及美国经济复苏加速，料将给加元带来压力。
分析师对加元的中长期看空看法加剧。
“我们非常看淡加元的未来走势。”加拿大皇家银行资深外汇策略师Greg Moore表示。该行预计美元兑加元一年后将触及1.17加元，低于调查的预估中值。
美国经济复苏势头更加强劲，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)已接近完成退出超宽松计划，目前焦点放在何时首次加息，这些因素将使加元受到美元全线走强打击。
加元不太可能得到加拿大央行方面的助力，加拿大维持指标利率不变的局面，料持续到明年。
上周一项路透调查显示，企业投资和出口增长疲弱及对低通胀风险的担忧，料使加拿大央行按兵不动，直到明年下半年。
针对46名分析师的调查显示，美元兑加元一个月后料在1.09加元，或0.9174美元，与8月份调查结果一致，距离周二交易水平也不远。
美元兑加元六个月后料在1.11加元，一年后料在1.12加元。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)