路透调查：加元料将进入长期缓慢走贬

* 美元兑加元一个月后料在1.09加元

* 之后加元料将走软，12个月后料在1.12加元

* 美元走强将给加元带来压力

* 央行按兵不动、经济低迷也造成不利

路透多伦多9月3日 - 路透调查显示，未来一年加元料将缓慢走低，加拿大央行按兵不动及美国经济复苏加速，料将给加元带来压力。

分析师对加元的中长期看空看法加剧。

“我们非常看淡加元的未来走势。”加拿大皇家银行资深外汇策略师Greg Moore表示。该行预计美元兑加元一年后将触及1.17加元，低于调查的预估中值。

美国经济复苏势头更加强劲，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)已接近完成退出超宽松计划，目前焦点放在何时首次加息，这些因素将使加元受到美元全线走强打击。

加元不太可能得到加拿大央行方面的助力，加拿大维持指标利率不变的局面，料持续到明年。

上周一项路透调查显示，企业投资和出口增长疲弱及对低通胀风险的担忧，料使加拿大央行按兵不动，直到明年下半年。

针对46名分析师的调查显示，美元兑加元一个月后料在1.09加元，或0.9174美元，与8月份调查结果一致，距离周二交易水平也不远。