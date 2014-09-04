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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 10:23 BJT

香港热股：越秀地产拟供股集资逾38亿港元，复牌股价一度跌逾7%

路透香港9月4日 - 中国房地产商--越秀地产股份有限公司 公布拟供股集资逾38亿港元后，周四复牌股价一度跌逾7%。

该股今早一度低探1.55港元，为约一个半月低位。香港时间10:13，跌幅收窄至4.79%，报1.59港元。

这家隶属广州市政府的企业周三晚间公告称，建议以100股供33股的比例进行供股，供股价每股1.25港元，发行最多30.77亿股股份，集资约38.5亿港元。

该供股价较停牌前周二收市价1.67港元折让25%。

越秀地产表示，本次筹资的目的，为抓住预计在今年下半年或明年初可能出现的投资机会，尤其是公司大本营广州及珠三角地区。也将同时密切留意市场机会，通过在境内境外买地或并购的方式补充土地储备及实现规模扩张。

持有越秀地产49.67%股权的母公司越秀企业（集团）已承诺参与供股，涉及约15.3亿股供股股份或19.1亿港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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