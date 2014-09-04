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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 10:25 BJT

台湾汇市：台币实质交易盘初持续区间整理，暂先消化油款买汇力道

路透台北9月4日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易维持区间整理格局。交易员指出，盘初台币实质交投随韩元开高，不过油款等大型进口商进场买汇，令台币实质交投回到29.900附近整理。

汇银人士表示，早盘外资买卖汇双向交易皆有，并消化油款等大型进口商美元买需，带动早盘交投明显较近日热络，后续关注外资及台股动向。

“早上波动幅度较大，交投较为活络。”一位本地小型银行交易人士说。

本地时间10:00附近，交易员表示，台北外汇成交量为1.93亿美元，交投偏向热络，上日同时段则为1.35亿美元。台股加权股价指数 则是小跌0.26%。

今日早盘台币主要交易区间区间在29.880-29.906，上交易日主要区间在29.906-29.929。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；一个月远汇报价 暂报在29.861/29.870左右，上日纽约盘收在29.870。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.880-29.930

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