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中国汇市 | 2014年 9月 4日 星期四 10:28 BJT

中国汇市：人民币兑美元即期早盘创近半年新高至6.1340元

路透北京9月4日 - 中国人民币兑美元 周四早盘强势走升，并创近半年新高至6.1340元，其后稍有回落。中间价 今天走升31个点子至6.1666元。

交易员认为，虽然国际上近期美元保持强势、中间价也大体往贬值方向走，但由于人民币汇率整体是体现贸易流向，缺乏反向交易的投机力量，大致还是波动升值的趋势。

最新路透调查结果显示，受国际航运市场逐步回暖的提振，中国8月出口有望保持接近两位数的同比增幅，而进口则可能恢复正增长，惟增速较低。受此推动，贸易顺差仍有可能保持约400亿美元的规模。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
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