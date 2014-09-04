中国汇市：人民币兑美元即期早盘创近半年新高至6.1340元

路透北京9月4日 - 中国人民币兑美元 周四早盘强势走升，并创近半年新高至6.1340元，其后稍有回落。中间价 今天走升31个点子至6.1666元。

交易员认为，虽然国际上近期美元保持强势、中间价也大体往贬值方向走，但由于人民币汇率整体是体现贸易流向，缺乏反向交易的投机力量，大致还是波动升值的趋势。