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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 10:44 BJT

中国热股：房地产板块早盘上涨，受上市房企获准发中票消息刺激

路透上海9月4日 - 中国沪深两市房地产板块周四早盘出现上涨，受监管层将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据的刺激，这意味着上市房企有望获得成本低廉的资金。

本地时间10:29，上证地产类指数 涨0.46%，之前最高涨幅曾至0.88%，同期沪综指 则小跌0.1%。华远地产 上涨5.28%。

长江证券分析师宋中庆表示，“今天房地产股的上涨，是因为消息面的利好。毕竟他们可以进入银行间市场发债，资金成本将会有明显下降。”

他并称，这对股市亦将是一个间接利好，之前房地产企业和地方融资平台主要透过信托等非银行借贷方式融资，拉高了社会借贷成本。在通过银行间融资后，房企高价融资需求将减少一块，社会融资成本有望下浮。

三位消息人士周三对路透表示，监管层近日已向部分债券承销机构传达了房地产行业的最新政策动向，将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据，募集资金用途将用于符合国家政策支持的普通商品房项目。

香港市场上，万科 、中国海外宏洋 等内地房企股亦上涨逾3%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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