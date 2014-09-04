更新版 1-离岸人民币：齐鲁国际点心债遭热抢，票息6.25%较指导价低25基点

(新增高管评论及修改发行规模)

路透香港9月4日 - 中国齐鲁证券境外全资子公司--齐鲁国际周三成功发行一笔15亿元人民币三年期点心债，票息为6.25%，较初始指导价低25个基点（BP），显示投资者投资兴趣浓厚。

此次发债将由Qilu International Finance (BVI) Company Limited担任发债主体，由齐鲁国际提供担保，母公司齐鲁证券则提供维好协议(Keepwell Deed)以进一步增强债券信用质量，债券将在9月10日香港联交所上市。

“周三早上开始，市场反应就很好，截止当天中午认购资金就超过了30亿，下午势头更猛，不得不提前封账，结果认购资金超募了9倍多，各承销商都忙不过来了。发行规模最后定于15亿元。”齐鲁国际行政总裁高峰称。

齐鲁国际是次发行吸引了来自90个账户、93.69亿元的超额认购。该笔债券大部分分配予亚洲投资者，按地域分，香港投资者占89%、新加坡占7%。

投资者类别中，基金和资管投资者占比达78%，私人银行则占19%，银行及其他投资者占3%。

“完全没有额度了，我们很有兴趣，但非中资机构很难抢到。”一位新加坡基金经理遗憾地称。

高峰对路透表示，因超募规模超过90亿元，考虑到使用规模和计划，周三下午又将发行规模定于15亿，“我们是第一次在境外发点心债，又没有信用评级，对这个利率（6.25%）和投资者认可度还是挺满意的。”

市场人士认为，齐鲁国际是次债券的热销，反应了国际投资人对点心债的青睐。

齐鲁国际此前已聘请国泰君安、齐鲁国际、野村、海通国际、广发证券和兴业证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，负责筹备发债及路演事宜。

路透了解到，齐鲁国际于2013年开业，但发展迅速。目前公司牌照齐全，各项业务初具规模，并已实现盈亏平衡。是次点心债募资额将用于齐鲁国际拓展香港和国际业务上。

总部设于山东的齐鲁证券是中国大型综合类券商之一，注册资本52.12亿元，员工5000余人，截至去年底，在中国27个省、市、自治区设有227家证券营业部、26家分公司。