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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 10:45 BJT

全球金属：LME新清算中心已获多家监管机构批准，将于9月22日开张

路透伦敦9月3日 - 伦敦金属交易所(LME)周三表示，在获得英国和欧洲的监管部门的批准后，该交易新的清算中心LME Clear将于9月22日开张。

LME是全球最古老、规模最大的工业金属交易市场。该交易所三年前决定建立自己的清算中心，以便增加收入、促进新产品开发并改善风险监控。

LME声明称，LME Clear依据欧洲市场基础设施监管规定(European Market Infrastructure Regulation，EMIR)申请成为中央清算对手方，已获得英国央行的批准。

声明补充称，此前已有德国和法国的多家监管机构和央行表达了正面意见。

“这是我们在成立道路上新近取得的重大成果，”LME Clear执行长Trevor Spanner说。

LME Clear最初将负责清算LME所有交易以及场外交易(OTC)撮合业务中的所有撮合交易。

Spanner在6月时曾对路透表示，该清算所考虑扩大许可担保品的类型，将仓单包括在,人民币也可能成为现金担保品。

LME由香港交易及结算所 所有。(完)

(编译 郑茵 审校 许娜)
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