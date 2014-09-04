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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 10:42 BJT

日本股市：日经指数早盘中持稳于七个月高点附近，市场静待央行决议

路透东京9月4日 - 日本股市周四上午持稳，徘徊在七个月高点附近，因大多数投资者在日本央行政策会议结果出炉前继续离场观望。

日经指数 开低后，早盘中段持稳在15,732.76点。该指数周三触及15,829.38点的1月来最高位。

日本央行周四将维持大规模货币刺激政策不变，并称消费税上调带来的超出预期的冲击将是暂时的。

“市场正在谨慎等待黑田东彦的讲话，”大和证券分析师Kenji Shiomura称，“倘若日本央行下调经济成长预估，可能引发股市对宽松政策的预期。”

央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会。

消息人士称，即便在10月报告中下调本财年经济成长预估，日本央行仍可能维持乐观的通胀预估。

东证股价指数 下跌0.1%至1,300.48点，JPX-日经400指数 持平在11,803.35点。(完)
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