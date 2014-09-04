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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 11:06 BJT

基金产业：美国股票基金上周再现资金流出--ICI

路透纽约9月3日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，8月27日止当周，美国共同基金净流出5.86亿美元。

ICI的数据显示，这是三周以来股票基金首次出现资金外流，此前一周为净流入27亿美元，为4月以来最大流入规模。债券基金吸引了37亿美元资金流入。

专门投资美国股市的基金有22亿美元资金流出。主要持有外国股票的基金吸引16亿美元资金流入，延续了自2013年5月以来的资金流入趋势。

QS Investors投资组合经理Wayne Lin表示，欧洲央行有望实施资产购买计划，即量化宽松，提升了对欧洲股票的需求。

债券基金的资金流入规模虽然不及前一周的50亿美元，但却是连续第三周净流入。

可投资股票和固定收益证券的混合型基金吸引到9.42亿美元资金流入，为四周来最大流入规模。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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