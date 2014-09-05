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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 09:40 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：  
    
   中国进出口银行至多60亿元人民币一年期固息债14:00-15:00招标
   进出口银行至多60亿元五年期固息债14:00-15:00招标
   国家开发银行 至多40亿元一年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值为4.28%    
   泰州市交通产业集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承
   上海张江集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和华夏银行主承
   华谊传媒 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 
   中国港中旅集团26亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中信证券和中行主承
   威海市中城公有资产经营12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承
   昌邑市经济开发投资公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，中航证券主承
   马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，西南证券主承
   福建海峡银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7496%
   招商银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501%
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   二、新债上市：

   广元市园区建设8亿元七年期固息债1480405，票面利率8.35%
   华电国际  35亿元九个月期超短融011416003，票面利率4.65%
   中化股份20亿元三个月期超短融011425001，票面利率4.53%
   广州港集团6亿元六个月期超短融011499013，票面利率4.8% 
   中国海运（集团）总公司20亿元九个月期超短融011430003，票面利率4.88%   
   四川省铁路产业投资集团20亿元一年期短融041459058，票面利率5.15%
   中信证券 50亿元三个月期短融071403008，票面利率4.57%
   中国电力投资集团50亿元一年期短融041461047，票面利率4.84%
   重庆小康工业集团股份2亿元一年期短融041464058，票面利率7.5%
   庞大集团 4亿元一年期短融041451052，票面利率7.1%
   贵州燃气集团1.6亿元一年期短融041455035，票面利率6.2%
   东莞发展控股股份2亿元一年期短融041462037，票面利率5.22%
   镇江市国资投资经营7.5亿元一年期短融041462036，票面利率5.38%
   内蒙古水务投资集团10亿元五年期中票101454048，票面利率5.95%
   百联集团10亿元三年期中票101459045，票面利率5.1%
   黑龙江省高速公路集团15亿元五年期中票101459044，票面利率5.9%
   陆家嘴 40亿元10年期中票101451039，票面利率6%     
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   三、缴款：
       
   财政部280.1亿元七年期续发固息国债140013，发行价99.84元
   登封电厂集团3.5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1480482，票面利率6.51%
   九江富和建设投资12亿元六年期固息债1480486，票面利率7.04%    
   南方航空集团10亿元九个月期超短融
   陕西高速公路建设集团20亿元一年期短融
   陕西高速公路建设集团5亿元一年期短融
   恒力集团10亿元一年期短融
   天津城市基础设施建投集团30亿元一年期短融
   宁波开发投资集团4亿元一年期短融
   中国黄金集团20亿元一年期短融
   信达证券12亿元三个月期短融
   四川高速公路建设开发总公司20亿元一年期短融
   广西水利电业集团5亿元一年期短融
   沈阳机床集团6亿元一年期短融
   武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融
   桑德环境 5亿元一年期短融
   广东省广新控股集团2亿元一年期短融
   中国工艺集团5亿元五年期中票
   华能集团25亿元15年期中票
   紫金矿业 15亿元五年期中票
   紫金矿业10亿元五年期中票
   小商品城 5亿元三年期中票
   中国建筑 20亿元永续中票
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   四、还本付息：            
           
   升华集团控股有限公司2.5亿元一年期短融041351037到期兑付，票面利率7.10%
   浙江海天建设集团2亿元一年期短融041351038到期兑付，票面利率6.80%
   玖龙纸业(天津)有限公司4亿元一年期短融041355030到期兑付，票面利率6.30%
   重庆市国有文化资产经营管理5亿元一年期短融041356029到期兑付，票面利率5.35%
   安徽省高速公路控股集团10亿元一年期短融041358057到期兑付，票面利率5.17%
   江苏奕淳集团4亿元一年期短融041363013到期兑付，票面利率7.70%
   中银国际证券10亿元三个月期短融071437002到期兑付，票面利率4.43%
   北京银行 20亿元三个月期同业存单111412002到期兑付，参考收益率4.6602%
   无锡广播电视发展有限公司2亿元五年期中票1282316到期兑付，票面利率5.89%    
   06国开19 060219付息
   07国开02 070202付息
   07中粮债 078047付息
   08天保投资债 088031付息
   13沪金桥MTN001 101351011付息
   13渝轻纺MTN001 101364003付息
   12济小清河债 1280274付息
   12京基投MTN1 1282314付息
   12广晟MTN1 1282315付息
   12锡广电MTN1 1282316付息
   12穗地铁MTN2 1282317付息
   12滨化股MTN1 1282318付息
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
   --中国国务院总理李克强召开国务院会议，研究部署“十三五”（2016-2020年）国民经济和社会发展规划编
制启动工作，要坚持发展第一要务，突出改革创新，促进中国经济保持中高速发展、迈向中高端水平，实现提质
增效升级。 
   --欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外
，且为更多刺激举措出炉留出空间。 
    
    9/8公布8月进出口贸易数据               (7月顺差473亿美元)
    9/11公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (7月-0.9%)
              居民消费价格指数(CPI)        (7月2.3%)       
    9/13公布8月固定资产投资(不含农户)      (1-7月17.0%)        
              社会消费品零售总额           (7月12.2%)      
              工业增加值                   (7月9.0%)      
              房地产投资和销售情况月度报告        
    9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
    9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值       (8月初值50.3)                       
    9/27公布1-8月规模以上工业企业利润  
    9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 
                              
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽/吴芳)
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