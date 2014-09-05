《中国债券市场每日交易备忘》--9月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多60亿元人民币一年期固息债14:00-15:00招标 进出口银行至多60亿元五年期固息债14:00-15:00招标 国家开发银行 至多40亿元一年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值为4.28% 泰州市交通产业集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 上海张江集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和华夏银行主承 华谊传媒 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 中国港中旅集团26亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中信证券和中行主承 威海市中城公有资产经营12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承 昌邑市经济开发投资公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，中航证券主承 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，西南证券主承 福建海峡银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7496% 招商银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% ============================================================================ 二、新债上市： 广元市园区建设8亿元七年期固息债1480405，票面利率8.35% 华电国际 35亿元九个月期超短融011416003，票面利率4.65% 中化股份20亿元三个月期超短融011425001，票面利率4.53% 广州港集团6亿元六个月期超短融011499013，票面利率4.8% 中国海运（集团）总公司20亿元九个月期超短融011430003，票面利率4.88% 四川省铁路产业投资集团20亿元一年期短融041459058，票面利率5.15% 中信证券 50亿元三个月期短融071403008，票面利率4.57% 中国电力投资集团50亿元一年期短融041461047，票面利率4.84% 重庆小康工业集团股份2亿元一年期短融041464058，票面利率7.5% 庞大集团 4亿元一年期短融041451052，票面利率7.1% 贵州燃气集团1.6亿元一年期短融041455035，票面利率6.2% 东莞发展控股股份2亿元一年期短融041462037，票面利率5.22% 镇江市国资投资经营7.5亿元一年期短融041462036，票面利率5.38% 内蒙古水务投资集团10亿元五年期中票101454048，票面利率5.95% 百联集团10亿元三年期中票101459045，票面利率5.1% 黑龙江省高速公路集团15亿元五年期中票101459044，票面利率5.9% 陆家嘴 40亿元10年期中票101451039，票面利率6% ============================================================================ 三、缴款： 财政部280.1亿元七年期续发固息国债140013，发行价99.84元 登封电厂集团3.5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1480482，票面利率6.51% 九江富和建设投资12亿元六年期固息债1480486，票面利率7.04% 南方航空集团10亿元九个月期超短融 陕西高速公路建设集团20亿元一年期短融 陕西高速公路建设集团5亿元一年期短融 恒力集团10亿元一年期短融 天津城市基础设施建投集团30亿元一年期短融 宁波开发投资集团4亿元一年期短融 中国黄金集团20亿元一年期短融 信达证券12亿元三个月期短融 四川高速公路建设开发总公司20亿元一年期短融 广西水利电业集团5亿元一年期短融 沈阳机床集团6亿元一年期短融 武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融 桑德环境 5亿元一年期短融 广东省广新控股集团2亿元一年期短融 中国工艺集团5亿元五年期中票 华能集团25亿元15年期中票 紫金矿业 15亿元五年期中票 紫金矿业10亿元五年期中票 小商品城 5亿元三年期中票 中国建筑 20亿元永续中票 ============================================================================ 四、还本付息： 升华集团控股有限公司2.5亿元一年期短融041351037到期兑付，票面利率7.10% 浙江海天建设集团2亿元一年期短融041351038到期兑付，票面利率6.80% 玖龙纸业(天津)有限公司4亿元一年期短融041355030到期兑付，票面利率6.30% 重庆市国有文化资产经营管理5亿元一年期短融041356029到期兑付，票面利率5.35% 安徽省高速公路控股集团10亿元一年期短融041358057到期兑付，票面利率5.17% 江苏奕淳集团4亿元一年期短融041363013到期兑付，票面利率7.70% 中银国际证券10亿元三个月期短融071437002到期兑付，票面利率4.43% 北京银行 20亿元三个月期同业存单111412002到期兑付，参考收益率4.6602% 无锡广播电视发展有限公司2亿元五年期中票1282316到期兑付，票面利率5.89% 06国开19 060219付息 07国开02 070202付息 07中粮债 078047付息 08天保投资债 088031付息 13沪金桥MTN001 101351011付息 13渝轻纺MTN001 101364003付息 12济小清河债 1280274付息 12京基投MTN1 1282314付息 12广晟MTN1 1282315付息 12锡广电MTN1 1282316付息 12穗地铁MTN2 1282317付息 12滨化股MTN1 1282318付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强召开国务院会议，研究部署“十三五”（2016-2020年）国民经济和社会发展规划编 制启动工作，要坚持发展第一要务，突出改革创新，促进中国经济保持中高速发展、迈向中高端水平，实现提质 增效升级。 --欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外 ，且为更多刺激举措出炉留出空间。 9/8公布8月进出口贸易数据 (7月顺差473亿美元) 9/11公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (7月-0.9%) 居民消费价格指数(CPI) (7月2.3%) 9/13公布8月固定资产投资(不含农户) (1-7月17.0%) 社会消费品零售总额 (7月12.2%) 工业增加值 (7月9.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值 (8月初值50.3) 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽/吴芳)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。