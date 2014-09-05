重温稿-《台湾新债预测》台电三年公司债得标利率料落在1.075-1.115%

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北9月4日 - 根据路透周四的调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电将于周五(5日)标售的三年期公司债，得标利率料落在1.075-1.115%附近。
接受路透调查的六家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的五、七、10年期债得标利率各预计在1.44-1.49%、1.70-1.75%以及1.94-1.99%。
交易商表示，本次台电债的年期没有拉太长，且单一年期的金额都仅有20、30亿台币，在可大幅增减发行金额下，要准确预估得标利率不易。
一交易商指出，四个年期中将以三年与10年较受买盘青睐，尤其三年券在持券一年后即可卖给外资等机构，养券与资本利得兼具，因此不排除得标利率有低于预期的机会。
10年券部分受国际板美元债大量发行影响，寿险业对利率有所坚持。但大型金融机构的台币资产配置需求仍在，得标利率欲高于2.0%机率不大。
台电前次是在6月标售公司债，10年券得标利率为1.98%，发行金额55亿台币。五年券得标利率为1.42%，发行金额为15亿。至于15年券则不予发行。
台电本次预定发行总额度100亿台币，其中三年期预定发行20亿台币、五年期预定发行30亿台币、七年期预定发行20亿台币、10年期预定发行30亿台币。增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额的50%。(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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