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货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 16:06 BJT

表格: LME金属库存最新变化--9月4日

路透伦敦9月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
  品种     最新库存          变动
   铜       154,700          -125
   锡        12,435          持平
   铅       224,550          持平
   锌       738,075          -925
   铝     4,777,225        -8,900
   镍       330,720          -348
 铝合金      31,160          持平
 NASAAC      66,860          +180
 
    *NASAAC为北美特种铝合金 (完)
    
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 朱晓军；审校 田建华)
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