表格: LME金属库存最新变化--9月4日

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透伦敦9月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨): 品种 最新库存 变动 铜 154,700 -125 锡 12,435 持平 铅 224,550 持平 锌 738,075 -925 铝 4,777,225 -8,900 镍 330,720 -348 铝合金 31,160 持平 NASAAC 66,860 +180 *NASAAC为北美特种铝合金 (完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 田建华)
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路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。