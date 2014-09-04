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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 11:07 BJT

韩国股市：早盘在科技股带动下微升，关注欧洲央行会议结果

路透首尔9月4日 - 韩国股市周四早盘微升，受助于科技股温和上扬，但整体涨幅受限，因投资者静候今天稍晚公布的欧洲央行政策会议结果。

0218GMT，韩国综合股价指数 涨0.13%至2,054.03点。

“外国投资者一直在吸纳IT类股，但卖出了其他大多类股，”Korea Investment & Securities分析师Grace Park称。

三星电子 涨1.9%，此前该公司推出了新款Galaxy Note系列智能手机。

NHN Entertainment 跳涨12.5%。

Hotel Shilla 大跌9%，有报告称政府将推进针对免税获利的新税务措施。

外资连续第六日买超，期间累计买超6,636亿韩元(6.52亿美元)韩股。(完)
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