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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 11:18 BJT

台湾金融：金管会月内拟放宽银行业海外并购不纳入资本额限制的门槛

路透台北9月4日 - 台湾金管会官员周四表示，研议将银行业投资海外银行金额逾50%不计入实收资本40%限制的门槛，由目前的50%调降至20%，函令修改预计一个月内完成，公布后即可生效。

市场关注现行法令规范外资参股陆银上限为19.99%，一位金管会官员表示，目前尚未决议是否将参股陆银的限制纳入函令同步开放。目前台资银行已在大陆有两家子行，分别为永丰金 旗下南京子行、富邦金 旗下华一银行。

“这次开放后就不会吃掉银行的转投资限制。”另一位金管会官员说。

至于此前业者建议现行银行法规定银行投资限额为实收资本额的40%改以净值为计算基准，上述官员回应称，这部分修订牵涉到银行法条文修订，所需时间较久，目前研拟合并其他相关条文一并修改，现正在相关修订意见。

金管会主委曾铭宗此前建议，包括保险业建议调降转投资国外的资本适足率(RBC)权重计算及放宽海外投资占净值40%的限制；银行业建议现行规定投资限额为实收资本额的40%改以净值为基准及调降现行投资海外银行金额逾50%可不计入资本额限额的门槛；证券业则建议放宽海外投资资本适足率(BIS)200%的限制。 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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