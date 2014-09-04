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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 11:05 BJT

新闻稿：中国信贷增速放缓限制部分房地产开发商回旋空间--标准普尔

(以下中文新闻稿由标准普尔提供) 香港，2014年9月4日—未来三年内，中国信贷状况趋紧和结构化改革可能令房地产开发商的经营环境整体更具挑战，标准普尔今日发布的报告《中国信用观察：信贷状况趋紧可能令房地产市场更具挑战》如是表示。该报告是标准普尔有关中国房地产业的四份系列报告中的最后一份。

未来三年内中国可能会在信贷增速放缓的情况下实施广泛的结构性改革，以使经济换挡至更可持续的增长速度。这将收紧房地产开发商的融资状况，抑制需求，并制约房价上涨，导致房地产开发商的经营环境整体上更具挑战。

标准普尔信用分析师符蓓表示：“随着中国逐步取消房地产市场的行政干预措施，在更加以市场为驱动的环境下，规模较大且多元化的房地产开发商在维持增长和良好的融资渠道方面处境更佳。”

中国房地产市场的低迷已促使很多城市放松住宅限购政策或彻底取消限购政策。

标准普尔信用分析师钟良表示：“一些地方政府已开始推出购房退税或补贴，以刺激或稳定住宅市场。我们认为这些措施难以显着提高房地产市场的需求，这是因为上述益处可能不足以抵消信贷状况趋紧条件下房价下跌的风险。”

中国政府可能暂时调整其对房地产市场的政策立场，以维持经济稳定。但是，若政府改变其不采取强刺激措施的立场（我们认为不太可能），可能令房地产市场在未来遭遇剧烈回调的更大风险。(完)
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