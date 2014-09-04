新闻稿：中国信贷增速放缓限制部分房地产开发商回旋空间--标准普尔

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(以下中文新闻稿由标准普尔提供) 香港，2014年9月4日—未来三年内，中国信贷状况趋紧和结构化改革可能令房地产开发商的经营环境整体更具挑战，标准普尔今日发布的报告《中国信用观察：信贷状况趋紧可能令房地产市场更具挑战》如是表示。该报告是标准普尔有关中国房地产业的四份系列报告中的最后一份。
未来三年内中国可能会在信贷增速放缓的情况下实施广泛的结构性改革，以使经济换挡至更可持续的增长速度。这将收紧房地产开发商的融资状况，抑制需求，并制约房价上涨，导致房地产开发商的经营环境整体上更具挑战。
标准普尔信用分析师符蓓表示：“随着中国逐步取消房地产市场的行政干预措施，在更加以市场为驱动的环境下，规模较大且多元化的房地产开发商在维持增长和良好的融资渠道方面处境更佳。”
中国房地产市场的低迷已促使很多城市放松住宅限购政策或彻底取消限购政策。
标准普尔信用分析师钟良表示：“一些地方政府已开始推出购房退税或补贴，以刺激或稳定住宅市场。我们认为这些措施难以显着提高房地产市场的需求，这是因为上述益处可能不足以抵消信贷状况趋紧条件下房价下跌的风险。”
中国政府可能暂时调整其对房地产市场的政策立场，以维持经济稳定。但是，若政府改变其不采取强刺激措施的立场（我们认为不太可能），可能令房地产市场在未来遭遇剧烈回调的更大风险。(完)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托